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Энн Хэтэуэй рассказала, почему не сыграла главную роль в фильме «Барби»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:35

1 мин.

Энн Хэтэуэй рассказала, почему не сыграла главную роль в фильме «Барби»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Айлин».
Фото Кадр из фильма «Айлин»
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До выхода картины «Барби» Греты Гервиг создатели и общая концепция фильма менялась несколько раз. Например, в одной из версий проекта на роль главной героини рассматривалась Эми Шумер, а в другой — Энн Хэтэуэй.

В подкасте Happy Sad Confused Хэтэуэй рассказала, что не жалеет о том, что не сыграла самую известную куклу в мире: «Марго великолепна. То, что она создает как творческий человек и продюсер, очень вдохновляет».

Кадр из&nbsp;фильма &laquo;Барби&raquo;. «Я думал, это ужасная идея». Сценарист «Барби» не хотел работать над фильмом

Актриса добавила, что если бы верила в то, что версия фильма с ней сможет создать резонанс, подобный картине Греты Гервиг, то отнеслась бы к возможности сыграть Барби иначе: «Но я искренне считаю, что их фильм был лучшей версией из возможных».

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