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Сегодня, 20:00

Голливудские звезды, которые стали лучшими друзьями

Дарья Грибановская
Редактор раздела «Стиль жизни»
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Актрисы Кристен Стюарт и Шарлиз Терон.
Шарлиз Терон и Кристен Стюарт.
Фото Getty Images

Шоу-бизнес — это не только про жесткую конкуренцию. Например, многие слышали о тандеме Бена Аффлека и Мэтта Дэймона. Эти знаменитые актеры не только делят съемочную площадку во многих проектах, но и дружат с юных лет. Мы собрали и других знаменитостей, о дружбе которых вы, возможно, не догадывались.

Кристен Стюарт и Шарлиз Терон

Голливудские красотки, чьи героини в мрачной сказке «Белоснежка и охотник» желали друг другу смерти, в жизни стали подругами.

Актрисы Шарлиз Терон и Кристен Стюарт.
Фото Getty Images

Актрисы познакомились не на съемках фильма, а в самолете, когда летели на фестиваль поп-культуры Comic-Con. Позже Терон поделилась с журналистами: «Знаете, как это бывает, когда встречаешь кого-то и с этим человеком сразу легко? Наш контакт был мгновенным». Шарлиз рассказала, что они с Кристен просто не могли перестать болтать. Также Терон отметила, что восхищается актерским талантом Стюарт. Папарацци не раз снимали фото, на которых девушки весело болтают в кафе.

Дженнифер Энистон и Сандра Баллок

Дженнифер и Сандра дружат уже долгие годы.

Актрисы Дженнифер Энистон и Сандра Баллок.
Фото Getty Images

В начале 2020 года актрисы поделились историей своей дружбы с журналом Interview. Оказывается, обе звезды встречались с одним и тем же мужчиной — актером Тейтом Донованом. Обычно такие ситуации не приводят к тому, что девушки становятся закадычными подругами, но Энистон и Баллок — приятное исключение.

«Нас познакомил наш бывший бойфренд. Я говорю «наш», потому что мы обе ходили на свидания с этим парнем. К слову, Тейт был очень терпеливым человеком, ведь встречался с нами обеими», — рассказала Сандра.

Джон Красински и Би Джей Новак

Звезды культового комедийного сериала «Офис» были знакомы еще до работы над проектом, принесшим им славу.

Актеры Би Джей Новак и Джон Красински.
Фото Getty Images

Актеры родом из Ньютона в штате Массачусетс. В одном из интервью Красински рассказал, что он и Новак состояли в одной бейсбольной команде, когда учились в школе. «Би Джей был одним из первых людей, посоветовавших мне присмотреться к актерскому мастерству», — говорит Красински.

Эмма Стоун и Бри Ларсон

Эти две голливудские актрисы, обладательницы премии «Оскар» — близкие подруги. Бри Ларсон не раз восхищалась актерским талантом звезды мюзикла «Ла-Ла Лэнд», называя ее смелой и сложной актрисой.

Актрисы Эмма Стоун и Бри Ларсон.
Фото Getty Images

«Эмма также прекрасна и вне экрана. Она бескорыстный друг, мудрый психолог, бесстрашный лидер и самая классная девушка на вечеринке», — рассказала Бри журналистам. Ларсон добавила, что счастлива назвать Стоун своей подругой.

Мэрил Стрип и Николь Кидман

Мерил и Николь впервые встретились во время совместной работы над фильмом 2002 года «Часы».

Актрисы Николь Кидман и Мэрил Стрип.
Фото Getty Images

С тех пор актрисы не прекращали общаться и тепло отзывались друг о друге не в одном интервью. А на съемках мини-сериала «Большая маленькая ложь» Стрип и Кидман подружились еще с одной голливудской суперзвездой — Риз Уизерспун. Кстати, Уизерспун купила дом рядом с особняком Кидман. Теперь подруги еще больше времени проводят вместе.

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Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет

Эта звездная пара на протяжении многих лет доказывает, что дружба между мужчиной и женщиной существует.

Актеры Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.
Фото Global Look Press

Легко догадаться, где познакомились эти оскораносные актеры: они вместе снимались в «Титанике», где играли влюбленных и стали кумирами целого поколения. Ну а в жизни Кейт и Лео — близкие друзья. «Мы очень тесно связаны — мне даже самые близкие подруги завидуют», — рассказала о Ди Каприо Кейт в одном из интервью.

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