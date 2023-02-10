7 секретов красоты и молодости Лили Коллинз. В этом году актрисе уже 33

А она до сих пор может играть подростков.

Лили Коллинз — обладательница миловидной, почти детской внешности. Такой мы видим ее и в «Белоснежке», и в «С любовью, Рози», и даже в новом сезоне «Эмили в Париже». Большие глаза, по-американски широкая улыбка и по-детски наивный энтузиазм — такой предстает ее героиня в сериале. И даже не скажешь, что самой актрисе в этом году исполняется 33 года.

Вместе с экспертом рассказываем, как Лили ухаживает за собой и поддерживает себя в форме.

Массаж с эфирными маслами

Едва ли не самое важное правило от актрисы — массаж лица с эфирными маслами. «Маленькое магическое прикосновение» — так актриса назвала этот утренний ритуал. Масла помогают подготовить кожу для макияжа и придают ей свежее сияние. Любимые ароматы девушки — роза, бергамот и уд (вещество, которое получают из древесины аквиларии).

Также утром и вечером Лили предпочитает наносить мятное масло на виски и заднюю часть шеи. Оно создает ощущение, что ваша кожа одновременно горит и охлаждается. По мнению актрисы, такая ароматерапия снимает напряжение и помогает взбодриться после сна.

Ароматерапия, которая чаще всего не приносит вреда, — распыление масел аромадиффузором. Но и тут выбор должен быть основан на индивидуальных особенностях.

Кокосовое масло

Еще один секрет красоты Лили Коллинз — жидкое кокосовое масло. Оно помогает решить многие проблемы с кожей:

омолаживает и замедляет старение;

увлажняет и питает кожу, придавая ей естественный блеск;

помогает избавиться от сухости и шелушений;

защищает от воздействия солнечных лучей.

Макияж без макияжа

У Лили есть и секрет, благодаря которому у нее получается создать эффект «макияжа без макияжа», как у истинной француженки. Актриса смешивает тональную основу с несколькими каплями сыворотки с гиалуроновой кислотой и витамином С и наносит пальцем на лоб, подбородок и щеки. Для закрепления Лили использует пудру и румяна.

Девушка придерживается принципа: чем меньше макияжа на лице, тем меньше вероятность того, что что-то пойдет не так в течение дня.

Нефритовый массажер

Ежедневно Лили делает массаж с помощью холодного нефритового ролика. Актриса отметила, что это помогает удерживать влагу в коже и придает ей здоровое сияние. Также такой массаж активизирует лимфоотток, уменьшает темные круги под глазами и выравнивает тон лица.

Массаж горячими камнями

Это обязательная спа-процедура для Лили Коллинз. Для нее используют породы и минералы, которые хорошо удерживают тепло: базальт, белый мрамор, жадеит и морские камни. Такой массаж избавляет от боли в спине, мышцах и суставах, помогает расслабиться, снимает стресс и эмоциональное напряжение.

Правильное питание

Актриса не ест красное мясо, но предпочитает фермерские продукты: мясо курицы, овощи, злаки (особенно киноа). Однако Лили подчеркивает, что это не диета, а образ жизни. Иногда она может позволить себе десерт, особенно если приготовила его сама. Однако девушка не злоупотребляет сладким.

Но есть и список продуктов, которые точно не пойдут на пользу любому — это сахар, трансжиры и алкоголь. Поэтому ограничение сладкого — верное решение для тех, кто хочет замедлить процессы старения.

Физические упражнения

Хорошую физическую форму Лили помогает поддерживать не только питание, но и танцевальные тренировки. Актриса ходит на специальные занятия с изометрическими и балетными упражнениями. Так же, как и ее героиня в сериале, Лили бегает по утрам, катается на велосипеде и плавает. «Это не кроссфит, но такие занятия держат меня в тонусе», — поделилась Лили.

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