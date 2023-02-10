7 секретов красоты и молодости Лили Коллинз. В этом году актрисе уже 33
Лили Коллинз — обладательница миловидной, почти детской внешности. Такой мы видим ее и в «Белоснежке», и в «С любовью, Рози», и даже в новом сезоне «Эмили в Париже». Большие глаза, по-американски широкая улыбка и по-детски наивный энтузиазм — такой предстает ее героиня в сериале. И даже не скажешь, что самой актрисе в этом году исполняется 33 года.
Вместе с экспертом рассказываем, как Лили ухаживает за собой и поддерживает себя в форме.
Массаж с эфирными маслами
Едва ли не самое важное правило от актрисы — массаж лица с эфирными маслами. «Маленькое магическое прикосновение» — так актриса назвала этот утренний ритуал. Масла помогают подготовить кожу для макияжа и придают ей свежее сияние. Любимые ароматы девушки — роза, бергамот и уд (вещество, которое получают из древесины аквиларии).
Также утром и вечером Лили предпочитает наносить мятное масло на виски и заднюю часть шеи. Оно создает ощущение, что ваша кожа одновременно горит и охлаждается. По мнению актрисы, такая ароматерапия снимает напряжение и помогает взбодриться после сна.
Эфирные масла — косметический (и не только) продукт с массой уникальных свойств. Они могут как увлажнять и питать кожу, так и раздражать, сушить и даже оставлять ожоги (например, масло эвкалипта при неправильном применении). Масло бергамота, как и любые цитрусовые масла, может вызывать аллергию и приступы астмы (у тех, кто к ним склонен). Поэтому выбор эфирного масла — дело индивидуальное и очень серьезное.
Ароматерапия, которая чаще всего не приносит вреда, — распыление масел аромадиффузором. Но и тут выбор должен быть основан на индивидуальных особенностях.
Кокосовое масло
Еще один секрет красоты Лили Коллинз — жидкое кокосовое масло. Оно помогает решить многие проблемы с кожей:
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омолаживает и замедляет старение;
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увлажняет и питает кожу, придавая ей естественный блеск;
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помогает избавиться от сухости и шелушений;
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защищает от воздействия солнечных лучей.
Считается, что кокосовое масло увлажняет и обеззараживает кожу, но на самом деле эффект здесь индивидуальный. Оно также может сушить или вызывать чрезмерную работу сальных желез. Более того, внешнее воздействие кремов и масел не имеет длительного эффекта. Все-таки молодость идет изнутри.
Макияж без макияжа
У Лили есть и секрет, благодаря которому у нее получается создать эффект «макияжа без макияжа», как у истинной француженки. Актриса смешивает тональную основу с несколькими каплями сыворотки с гиалуроновой кислотой и витамином С и наносит пальцем на лоб, подбородок и щеки. Для закрепления Лили использует пудру и румяна.
Девушка придерживается принципа: чем меньше макияжа на лице, тем меньше вероятность того, что что-то пойдет не так в течение дня.
Чем меньше уходовых средств на коже, тем естественнее у нее pH (водородный показатель). Сдвиг кислотно-щелочного баланса в любую из сторон приводит к чрезмерной сухости или жирности кожи, а также может повлиять на развитие грибка или инфекции. Поэтому минимальное использование косметики — рецепт здоровой кожи. Более того, нельзя использовать любые тональные средства перед тренировкой и другими активностями. В такие моменты поры должны быть максимально открытыми.
Нефритовый массажер
Ежедневно Лили делает массаж с помощью холодного нефритового ролика. Актриса отметила, что это помогает удерживать влагу в коже и придает ей здоровое сияние. Также такой массаж активизирует лимфоотток, уменьшает темные круги под глазами и выравнивает тон лица.
Массаж лица в любой форме, в том числе с помощью роликов и скребков, усиливает и ускоряет ток лимфы. Это и профилактика отеков, и стимуляция обновления клеток кожи. Важно двигать массажеры по току лимфы, но не против. Схемы для самомассажа должны соответствовать движению лимфы.
Массаж горячими камнями
Это обязательная спа-процедура для Лили Коллинз. Для нее используют породы и минералы, которые хорошо удерживают тепло: базальт, белый мрамор, жадеит и морские камни. Такой массаж избавляет от боли в спине, мышцах и суставах, помогает расслабиться, снимает стресс и эмоциональное напряжение.
Правильное питание
Актриса не ест красное мясо, но предпочитает фермерские продукты: мясо курицы, овощи, злаки (особенно киноа). Однако Лили подчеркивает, что это не диета, а образ жизни. Иногда она может позволить себе десерт, особенно если приготовила его сама. Однако девушка не злоупотребляет сладким.
Вопрос здоровой диеты остается открытым долгие годы. И мы как врачи, заинтересованные в профилактике заболеваний, увлеченные многими сферами медицины, приходим к выводу, что питание должно быть таким, чтобы конкретному пациенту было комфортно. Это методика иммунной диеты, когда ни один из продуктов питания не вызывает иммунного конфликта и воспаления.
Но есть и список продуктов, которые точно не пойдут на пользу любому — это сахар, трансжиры и алкоголь. Поэтому ограничение сладкого — верное решение для тех, кто хочет замедлить процессы старения.
Физические упражнения
Хорошую физическую форму Лили помогает поддерживать не только питание, но и танцевальные тренировки. Актриса ходит на специальные занятия с изометрическими и балетными упражнениями. Так же, как и ее героиня в сериале, Лили бегает по утрам, катается на велосипеде и плавает. «Это не кроссфит, но такие занятия держат меня в тонусе», — поделилась Лили.
Двигаться необходимо каждый день. К сожалению, за три часа в спортзале не получится отработать неделю сидячей работы. Поэтому ежедневные тренировки по 15-20 минут (кардио, растяжки, пилатес, силовые) — отличный способ поддерживать вес и подвижность суставов. Кроме того, такой образ жизни — профилактика инсулинорезистентности, а значит, и сахарного диабета II типа.
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