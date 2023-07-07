Кем не стали знаменитые актеры: настоящие профессии голливудских звезд

Не каждый известный артист с детства мечтал играть в кино. Более того, у многих знаменитостей есть образование и даже опыт работы совершенно в других сферах, и речь совсем не о разовых подработках между кастингами. Рассказываем, кем могли бы стать популярные актеры и актрисы.

Стив Бушеми

Обладатель «Золотого глобуса» за роль в сериале «Подпольная империя» и многократный номинант на «Эмми» успел поработать с такими знаковыми режиссерами, как Квентин Тарантино, Джим Джармуш, Итан и Джоэл Коэны. Но до этого он был простым пожарным. В течение четырех лет в начале 80-х будущий актер служил в одной из пожарных бригад на территории Маленькой Италии (этнический квартал в Нижнем Манхеттене) в Нью-Йорке.

Фото Кадр из сериала «Подпольная империя»

Однако после теракта 11 сентября Бушеми уже в ранге звезды вернулся в свою старую команду: на протяжении нескольких 12-часовых смен они раскапывали завалы и искали выживших.

Моника Беллуччи

Итальянская актриса могла бы стать успешным юристом или адвокатом. Дело в том, что после окончания школы Беллуччи поступила на факультет права в Университет Перуджи, один из крупнейших и старейших вузов Италии. Чтобы оплачивать учебу, девушка сначала устроилась официанткой, но друзья предложили попробовать себя в модельном бизнесе.

Фото Кадр из фильма «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра»

В итоге Монику заметили в Милане: она подписала контракт с модельным агентством, и учебу пришлось оставить. А уже в 90-х благодаря фильму «Взрослая любовь» началась ее актерская карьера.

Дэнни Де Вито

Будущий лауреат премии «Золотой глобус», в фильмографии которого целая россыпь культовых фильмов и сериалов, начинал карьерный путь в индустрии красоты. Де Вито работал парикмахером в салоне сестры и даже закончил Уилфредскую парикмахерскую академию.

Фото Кадр из фильма «Дамбо»

Позже артист отучился в Американской академии драматического искусства. Однако поговаривают, изначально он шел на отделение мейкапа, а не на актерское.

Харрисон Форд

Лицо таких культовых франшиз, как «Звездные войны» и «Индиана Джонс», долгое время не мог добиться успеха в Голливуде и, чтобы обеспечить семью, подался в плотники. Форд никогда этим не занимался, а работать с деревом учился по книжкам. В итоге с конца 60-х он почти восемь лет делала мебель и перестраивал дома, а еще в качестве техника сопровождал в туре легендарных The Doors.

Фото Кадр из фильма «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда»

И все же Харрисон не отказался от мечты стать актером: он продолжал ходить на кастинги. Однажды удача улыбнулась ему! В 1973 году на экраны вышла лента «Американские граффити», которая собрала в прокате более 100 миллионов долларов и была номинирована на «Оскар». Режиссером картины был Джордж Лукас, который через несколько лет разглядел в обычном плотнике Хана Соло.

Натали Портман

Американская актриса израильского происхождения начала путь к славе ещё в детстве: в 12 лет она снялась в криминальной драме Люка Бессона «Леон». Роль в саге «Звездные войны» и вовсе сделала Портман суперзвездой. Однако девушка все равно решила взять паузу в карьере (на самом деле, она лишь свела к минимум количество проектов) и поступила в Гарвардский университет на отделение психологии.

Натали Портман. Фото Кадр из фильма «Тор: Любовь и гром»

В отличие от многих знаменитостей, получающих образование для галочки, актриса действительно посещала занятия, принимала участие в исследованиях и публиковала научные статьи. А после получения диплома Портман даже выступала с лекциями. Например, в 2006 году ее речь в Колумбийском университете была посвящена противодействию терроризму.

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