Как сохранить здоровье и стройность до 90 лет? 6 принципов Софи Лорен
Софи Лорен — 90! Актриса, фильмы с которой обожает пересматривать не одно поколение, певица и модель, мать двоих детей и женщина с выдающейся внешностью (даже в столь почтенном возрасте) — все это о ней. Вместе с врачом-диетологом Натальей Кругловой разбираемся, какие привычки стоит позаимствовать у итальянской красавицы, чтобы в 90 лет не только чувствовать себя моложе, но и выглядеть соответствующе.
Соблюдение режима дня
Софи Лорен уделяет достаточно времени сну в ночное время суток: актриса ежедневно ложится спать до девяти вечера и просыпается в шесть утра. На сон она отводит девять часов, и это верхняя граница усредненного показателя. За такое время организм Софи Лорен точно успевает полноценно восстановиться для следующего продуктивного дня.
Отход ко сну в раннее время способствует выработке мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы в организме. Его называют «гормоном молодости», поскольку он влияет на психологическое состояние человека. Его достаточный уровень — это хорошая профилактика депрессивных и тревожных расстройств.
Прогулки
Итальянская дива разделяет принципы dolce vita (итальянский фразеологизм, означающий «сладкую жизнь» — Прим. ред.) и не изнуряет себя длительными тренировками. Потению на беговой дорожке Софи Лорен предпочитает ежедневные пешие прогулки, выбирая для променада утренние часы.
Прогулки полезны в любое время — утром, днем и вечером. Важно обращать внимание на их продолжительность и регулярность. 7-8 тысяч шагов ежедневно — необходимый минимум для взрослого человека.
Отсутствие диет и сбалансированное питание
Софи Лорен утверждает, что не придерживается никаких диет и серьезных ограничений в питании.
Диеты — это краткосрочное вмешательство в пищевое поведение. Они редко меняют что-то надолго, скорее дают какой-то результат «здесь и сейчас». Но сохранить его в будущем, как правило, сложно. Плюс ограничительная диета может быть причиной дефицита некоторых нутриентов в рационе.
Актриса питается сбалансированно: легкий завтрак, питательный обед и небольшой по объему ужин.
Действительно, основная потребность в энергии приходится на первую половину дня. Поэтому как раз утренний и дневной приемы пищи должны быть насыщающими.
Даже посещение банкетов и светских мероприятий не вносит сильных корректив в ее рацион. Софи Лорен говорит, что всегда ориентируется на чувство голода и перед тем, как съесть даже самое аппетитно выглядящее блюдо, она прислушивается к своим ощущениям.
Чувство голода — надежный ориентир, на который человек может положиться при планировании своего питания.
Актриса практически полностью исключила из рациона красное мясо. Основой белковой пищи служит нежирная рыба и мясо птицы, а основным источником жира выступает оливковое масло.
Такой подход согласуется с рекомендациями ВОЗ и целого ряда диетологических ассоциаций. Употребление красного мяса 1-2 раза в месяц и использование оливкового масла приближает рацион Софи Лорен к средиземноморской диете.
Исключение консервов
Актриса не ест консервы. Часто консервированные овощи содержат большое количество соли, а в ягодах и фруктах — высокое содержание сахара. Плюс такие продукты содержат меньше витамина С.
Тем не менее эти продукты можно использовать для разнообразия рациона. Не все витамины и минеральные вещества разрушаются от такой обработки. Консервы могут быть неплохим источником калия, пищевых волокон и бета-каротина.
Употребление оливкового масла
Один из важных продуктов для поддержания красоты Софи Лорен — оливковое масло холодного отжима. Актриса не только заправляет им салаты, но и использует для увлажнения лица, добавляет в ванну для питания кожи, делает укрепляющие маски для волос.
Оливковое масло содержит полиненасыщенные жирные кислоты: Омега-6 и в меньшем количестве Омега-3. А еще в нем есть витамин Е, необходимый для хорошего состояния кожи, волос и ногтей.
Достаточное количество воды
В одном из интервью Софи Лорен советует пить достаточно жидкости. Свою ежедневную норму актриса определяет так — восемь стаканов. Чистая вода — оптимальный выбор для утоления жажды без вреда для здоровья. Считается, что примерная норма — 2,5 литра жидкости в сутки с учетом пищи.
Напитки, которыми человек утоляет жажду, не должны содержать сахар и кофеин. Выбирайте минеральную или обычную воду, для вкуса можно добавить немного фруктового сока, мяту или базилик.
Количество жидкости — параметр индивидуальный. Поэтому врачи рекомендуют обращать внимание на чувство жажды. В какие-то дни потребность в воде будет ниже, в какие-то — выше. Это зависит от температуры окружающей среды, физической активности и пищи, которую ел человек.