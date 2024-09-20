Как сохранить здоровье и стройность до 90 лет? 6 принципов Софи Лорен

Софи Лорен — 90! Актриса, фильмы с которой обожает пересматривать не одно поколение, певица и модель, мать двоих детей и женщина с выдающейся внешностью (даже в столь почтенном возрасте) — все это о ней. Вместе с врачом-диетологом Натальей Кругловой разбираемся, какие привычки стоит позаимствовать у итальянской красавицы, чтобы в 90 лет не только чувствовать себя моложе, но и выглядеть соответствующе.

Соблюдение режима дня

Софи Лорен уделяет достаточно времени сну в ночное время суток: актриса ежедневно ложится спать до девяти вечера и просыпается в шесть утра. На сон она отводит девять часов, и это верхняя граница усредненного показателя. За такое время организм Софи Лорен точно успевает полноценно восстановиться для следующего продуктивного дня.

Фото Global Look Press

Прогулки

Итальянская дива разделяет принципы dolce vita (итальянский фразеологизм, означающий «сладкую жизнь» — Прим. ред.) и не изнуряет себя длительными тренировками. Потению на беговой дорожке Софи Лорен предпочитает ежедневные пешие прогулки, выбирая для променада утренние часы.

Отсутствие диет и сбалансированное питание

Софи Лорен утверждает, что не придерживается никаких диет и серьезных ограничений в питании.

Фото Global Look Press

Актриса питается сбалансированно: легкий завтрак, питательный обед и небольшой по объему ужин.

Даже посещение банкетов и светских мероприятий не вносит сильных корректив в ее рацион. Софи Лорен говорит, что всегда ориентируется на чувство голода и перед тем, как съесть даже самое аппетитно выглядящее блюдо, она прислушивается к своим ощущениям.

Актриса практически полностью исключила из рациона красное мясо. Основой белковой пищи служит нежирная рыба и мясо птицы, а основным источником жира выступает оливковое масло.

Исключение консервов

Актриса не ест консервы. Часто консервированные овощи содержат большое количество соли, а в ягодах и фруктах — высокое содержание сахара. Плюс такие продукты содержат меньше витамина С.

Употребление оливкового масла

Один из важных продуктов для поддержания красоты Софи Лорен — оливковое масло холодного отжима. Актриса не только заправляет им салаты, но и использует для увлажнения лица, добавляет в ванну для питания кожи, делает укрепляющие маски для волос.

Фото Global Look Press

Достаточное количество воды

В одном из интервью Софи Лорен советует пить достаточно жидкости. Свою ежедневную норму актриса определяет так — восемь стаканов. Чистая вода — оптимальный выбор для утоления жажды без вреда для здоровья. Считается, что примерная норма — 2,5 литра жидкости в сутки с учетом пищи.

Количество жидкости — параметр индивидуальный. Поэтому врачи рекомендуют обращать внимание на чувство жажды. В какие-то дни потребность в воде будет ниже, в какие-то — выше. Это зависит от температуры окружающей среды, физической активности и пищи, которую ел человек.