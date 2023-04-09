Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество

Сегодня, 13:00

Как изменилась Меган Фокс со съемок «Трансформеров»

Аби Гаджиева
,
Валерия Шиянова
Автор
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Актриса Меган Фокс
Фото Getty Images

Меган Фокс появилась на экранах в 2001 году, одним из первых был фильм «Солнечные каникулы». А прославилась актриса благодаря боевику «Трансформеры» 2007 года, где сыграла главную женскую роль. Тогда 21-летняя Меган стала секс-символом эпохи нулевых. Спустя 15 лет после выхода блокбастера Фокс кардинально сменила образ. Из милой девушки с веснушками и трогательной улыбкой актриса превратилась в настоящую женщину-вамп. Перемены во внешности голливудской красавицы мы обсудили с косметологом Еленой Васильевой и стилистом Аби Гаджиевой.

Изменения налицо

Аппаратная косметология

У актрисы выровнялся цвет лица. Оно стало одного тона, без веснушек. Обычно такой эффект достигается с помощью аппаратной косметологии, так называемой ipl-терапии (воздействия на кожу лазером, чтобы активизировать синтез коллагена и ускорить процесс обновления клеток).

Актриса Меган Фокс
Фото Global Look Press

Пластические операции

За 15 лет у Меган Фокс изменилась ширина носа.

Вероятнее всего, это была работа пластических хирургов, потому что ни один из других косметологических методов не сможет дать такого результата.
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог

Изменились и губы — они стали более пухлыми. По мнению эксперта, это результат контурной пластики.

Также стал другим изгиб бровей актрисы. Здесь могут быть разные варианты исправлений: пластическая хирургия (височный лифтинг), нитевой височный лифтинг или контурная пластика височной области.

Еще одно заметное изменение во внешности Меган — форма скуловой области. Скорее всего, кинозвезда сделала контурную пластику.

Николь Кидман. Как выглядит Николь Кидман в 55 лет? 3 секрета красоты и молодости актрисы

От футболок к ярким нарядам

Стиль Меган Фокс в начале карьеры сильно отличается от того, который мы видим сейчас. Было время, когда образы актрисы состояли из одежды в стиле кэжуал: она выбирала джинсы, футболки, бейсболки и очки.

Актриса Меган Фокс
Фото Global Look Press

Но сейчас на ковровую дорожку Фокс выходит в эпатажных аутфитах, о которых потом еще долго говорят.

Сегодня Фокс — одна из самых ярких звезд на красной дорожке. Меган стала работать с известным стилистом Мейв Рейли. Она подбирает своей клиентке смелые и откровенные образы. Благодаря этому Меган попадает в топ самых стильных звезд по версиям модных журналов.
Аби Гаджиева
Стилист
Актриса Меган Фокс
Фото Global Look Press

В гардеробе актрисы появились объемные жакеты и куртки, укороченные кардиганы и босоножки на шнуровке. Образы звезды балансируют между женственностью и маскулинностью, подчеркивают ее подтянутую фигуру, демонстрируют пресс и стройные ноги.

Милли Бобби Браун. Как изменилась Милли Бобби Браун за 7 лет «Очень странных дел»

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Мотивация
26
12
Читайте также
Умер актер фильма «Маленькая Вера» Александр Негреба
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Неделя до Пасхи: что можно и что нельзя делать в Вербное воскресенье
Посол Украины заявил об «ужасных потерях» ВСУ
Популярное видео
СКА побеждает и без Гусева. День с Алексеем Шевченко
Скандал после матча «Авангард» — «Ак Барс»
Гусева снова посадили в запас
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» спас третий матч
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Топ-10: самые эпичные автоголы российского футбола
Трагедия в семье Мичкова
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Почему забуксовал «Спартак»? Воспитает ли Федотов Карраскаля?
Семин: «Локо», Хвича, Пиняев
«Авангард» сравнял счет. Воробьев ушел из «Магнитки»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин и Малкин поругались с судьями
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Угадайте российских спортсменок по фото. Тест «Спорт-Экспресса»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости