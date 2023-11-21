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От королевского двора к звездным соседям в США: где живут принц Гарри и Меган Маркл

Елизавета Зиновьева
Автор
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Принц Гарри и Меган Маркл
Фото Keystone Press Agency, Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл выбрали жизнь вдали от королевского внимания, переехав в умиротворенный Монтесито, Калифорния. Рассказываем, как сейчас выглядит их дом.

Пара переехала в США еще три года назад — эта новость стала одной из самых обсуждаемых тем лета 2020 года. Отказавшись от королевских льгот и дополнительного финансирования, супруги приобрели великолепное поместье в Монтесито, Санта-Барбара, Калифорния. Этот шаг стал новым этапом в жизни пары.

Вид на поместье Меган и Гарри
Фото santabarbarahomes.com

Поместье, купленное за 14 миллионов долларов и оснащенное всеми удобствами от кинотеатра до винного погреба, стало их крепостью и убежищем. Здесь американское уединение и британская элегантность встречаются под одной крышей.

Изначально построенный в 2003 году, роскошный дом дважды сменил владельцев, перед тем как стать собственностью семьи Сассекс. Предыдущий владелец, Сергей Гришин, один из бывших совладельцев РосЕвроБанка, выставил особняк на продажу за 14,65 миллиона долларов. Гарри и Меган оплатили 5 миллионов сразу, а остальную часть суммы взяли в ипотеку. Сумма кредита составила порядка 9,5 миллиона долларов.

Сам дом растянулся на нескромные 1350 квадратных метров, включая 9 спален и 16 ванных комнат. Также там есть спортзал, кинотеатр, игровая комната, винный погреб и пятиместный гараж.

Принц Гарри и Меган Маркл
Фото Keystone Press Agency, Global Look Press

Выбор пал на Санта-Барбару, так как Принц Гарри и Меган Маркл искали тихое и уединенное место, которое сможет обезопасить семью от назойливости папарацци. Соседями пары стали такие знаменитости, как Опра Уинфри, Том Круз и Эллен Дедженерес. Дом Гарри и Меган, находящийся примерно в 100 милях от Лос-Анджелеса, расположен вдали от публичных мест. Комплекс даже стоит на огороженной улице.

Пара старается всеми силами сохранить частную жизнь от посторонних. Однако даже несмотря на желание скрыться от любопытных глаз, во время пандемии COVID-19 миру удалось увидеть кусочек их домашней жизни. Благодаря совершенным видеозвонкам и обновлениям в видеоблоге в СМИ попали некоторые детали интерьера дома Сассексов.

Меган Маркл
Фото Archewell/Keystone Press Agency, Global Look Press
Например, в главной гостиной — впечатляющий камин и массивный деревянный стол, за которым пара часто снимает видеоблоги.
Сохранение частной жизни в независимости — звучит привлекательно, но стоило ли супругам менять резиденцию в Великобритании, усадьбу Фрогмор, на тихую американскую жизнь в компании именитых соседей?
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