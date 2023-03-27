«Сбросила 38 кг благодаря звездной диете». Как работают методы похудения от знаменитостей?
Мы постоянно слышим, что кто-то из знаменитостей сбросил лишние килограммы благодаря супердиете: на теме похудения заработал не один десяток предприимчивых селебрити и блогеров. Но так ли эффективны звездные методы борьбы с лишним весом? И как они влияют на здоровье? Мы попросили нутрициолога Ольгу Деккер и специалиста по питанию Алену Денисову прокомментировать пример 36-летней Кейтлин из Северной Калифорнии, которой удалось сбросить 38 кг при помощи диеты Майли Сайрус и Меган Фокс.
История похудения Кейтлин
Девушка поделилась историей своего кардинального преображения с журналом Woman's Health. Кейтлин начала бороться с лишними килограммами после рождения дочери в 2014 году. Тогда ей было 18 лет. Вес Кейтлин на тот момент достиг 114 кг. Поначалу она была уверена, что прежняя форма вернется легко и быстро, ведь организм еще молод. Но процесс затянулся, а цифра на весах только росла. Через полгода девушка решила взяться за дело всерьез и составила план похудения.
Первым осознанным шагом Кейтлин была палеодиета, или, как ее еще называют, — «диета каменного века», на которой она сбросила почти 50 кг. Суть питания состояла в том, чтобы есть доступные в наши дни продукты, которыми, предположительно, могли питаться люди времен палеолита. Это рыба, мясо, птица (предпочтительно травяного откорма), различные овощи, фрукты, корневища и орехи. На палеодиете исключены зерновые, молочные и бобовые продукты, а также обработанные масла и сахар.
Но, по словам самой Кейтлин, решающей для нее стала диета, которой придерживаются такие знаменитости, как Джессика Бил, Майли Сайрус и Меган Фокс. Whole30 — это 30-дневная программа питания, направленная на безопасное и комфортное очищение организма. Она была составлена супругами Далласом и Мелиссой Хартвиг, авторами книги «Здоровье начинается с правильной еды». Цель диеты не только избавить от лишних килограммов, но и пересмотреть свое отношение к еде. Whole-30 избавила Кейтлин почти от 38 лишних кило. Девушка уверяет, что никогда не чувствовала себя лучше.
По сути, это даже не диета, а специальная программа, созданная для «перезагрузки» тела. А снижение веса идет бонусом. Цель Whole30 — исключить из рациона продукты, которые создатели программы считают «вредными», изменить пищевые привычки и очистить организм.
Правила питания Кейтлин
Кейтлин рассказала, что в основном она питается три раза в день. Каждая порция включает:
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половину тарелки овощей (не крахмалистых, а преимущественно зеленых);
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четверть тарелки картофеля;
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четверть тарелки белка.
Подсчет калорий на такой диете не требуется, как и ограничение размера порций. Но необходим полный отказ от запрещенных продуктов в течение 30 дней. По правилам программы, если вы не выдержали, придется начинать диету с самого начала. А когда организм отвыкнет от исключенных за это время продуктов, можно начинать осторожно вводить их в рацион и наблюдать за реакцией организма.
На завтрак Кейтлин может позволить себе яйца или яичные белки с овощами и картофелем, в обед — курицу или индейку с таким же гарниром, и на ужин — свинину, говядину или рыбу. В качестве перекуса Кейтлин предпочитает чипсы с соусом «Сальса».
«Иногда я добавляю немного жира в свои блюда в виде заправок, масел и соусов. Но мой девиз: «Все в меру!». Когда появляется возможность съесть пиццу или гамбургер с картофелем фри, я ем это и наслаждаюсь. Но я не балую себя постоянно», — рассказывает Кейтлин.
Рацион, который описан, может быть довольно здоровым и сбалансированным, если правильно подобрать источники белка и добавить больше разнообразных овощей и полезных жиров. Я бы рекомендовала обратить внимание на качество и разнообразие продуктов, а также снизить потребление чипсов, картошки фри и соленых закусок — они содержат много ненужных калорий и соли, которые могут негативно влиять на здоровье. Лучше заменить их на орехи или свежие фрукты.
Не только диета
Кейтлин не только сидела на диетах, но и осознала необходимость движения, которого, по ее словам, было крайне мало во время беременности, из-за чего и начал активно расти вес.
Сначала девушка добавила в свой график ходьбу три раза в неделю. Так продолжалось в течение месяца, к концу которого она добавила еще две дополнительных «прогулки». После этого Кейтлин постепенно начала включать в свой график бег и силовые тренировки. Сейчас девушка занимается четыре-пять раз в неделю, сочетая бег, HITT и тяжелую атлетику.
Ходьба — отличный способ начать включать физическую активность обратно в свою жизнь после родов. Важно начинать с маленьких, управляемых изменений и постепенно переходить к более интенсивным тренировкам. Это поможет избежать травм и позволит поддерживать новые привычки в течение длительного времени.
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