«Сбросила 38 кг благодаря звездной диете». Как работают методы похудения от знаменитостей?

Мы постоянно слышим, что кто-то из знаменитостей сбросил лишние килограммы благодаря супердиете: на теме похудения заработал не один десяток предприимчивых селебрити и блогеров. Но так ли эффективны звездные методы борьбы с лишним весом? И как они влияют на здоровье? Мы попросили нутрициолога Ольгу Деккер и специалиста по питанию Алену Денисову прокомментировать пример 36-летней Кейтлин из Северной Калифорнии, которой удалось сбросить 38 кг при помощи диеты Майли Сайрус и Меган Фокс.

История похудения Кейтлин

Девушка поделилась историей своего кардинального преображения с журналом Woman's Health. Кейтлин начала бороться с лишними килограммами после рождения дочери в 2014 году. Тогда ей было 18 лет. Вес Кейтлин на тот момент достиг 114 кг. Поначалу она была уверена, что прежняя форма вернется легко и быстро, ведь организм еще молод. Но процесс затянулся, а цифра на весах только росла. Через полгода девушка решила взяться за дело всерьез и составила план похудения.

Фото Соцсети

Первым осознанным шагом Кейтлин была палеодиета, или, как ее еще называют, — «диета каменного века», на которой она сбросила почти 50 кг. Суть питания состояла в том, чтобы есть доступные в наши дни продукты, которыми, предположительно, могли питаться люди времен палеолита. Это рыба, мясо, птица (предпочтительно травяного откорма), различные овощи, фрукты, корневища и орехи. На палеодиете исключены зерновые, молочные и бобовые продукты, а также обработанные масла и сахар.

Но, по словам самой Кейтлин, решающей для нее стала диета, которой придерживаются такие знаменитости, как Джессика Бил, Майли Сайрус и Меган Фокс. Whole30 — это 30-дневная программа питания, направленная на безопасное и комфортное очищение организма. Она была составлена супругами Далласом и Мелиссой Хартвиг, авторами книги «Здоровье начинается с правильной еды». Цель диеты не только избавить от лишних килограммов, но и пересмотреть свое отношение к еде. Whole-30 избавила Кейтлин почти от 38 лишних кило. Девушка уверяет, что никогда не чувствовала себя лучше.

Правила питания Кейтлин

Кейтлин рассказала, что в основном она питается три раза в день. Каждая порция включает:

половину тарелки овощей (не крахмалистых, а преимущественно зеленых);

четверть тарелки картофеля;

четверть тарелки белка.

На завтрак Кейтлин может позволить себе яйца или яичные белки с овощами и картофелем, в обед — курицу или индейку с таким же гарниром, и на ужин — свинину, говядину или рыбу. В качестве перекуса Кейтлин предпочитает чипсы с соусом «Сальса».

Фото Global Look Press

«Иногда я добавляю немного жира в свои блюда в виде заправок, масел и соусов. Но мой девиз: «Все в меру!». Когда появляется возможность съесть пиццу или гамбургер с картофелем фри, я ем это и наслаждаюсь. Но я не балую себя постоянно», — рассказывает Кейтлин.

Не только диета

Кейтлин не только сидела на диетах, но и осознала необходимость движения, которого, по ее словам, было крайне мало во время беременности, из-за чего и начал активно расти вес.

Сначала девушка добавила в свой график ходьбу три раза в неделю. Так продолжалось в течение месяца, к концу которого она добавила еще две дополнительных «прогулки». После этого Кейтлин постепенно начала включать в свой график бег и силовые тренировки. Сейчас девушка занимается четыре-пять раз в неделю, сочетая бег, HITT и тяжелую атлетику.

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!