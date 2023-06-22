Как изменилась секс-символ 90-х Памела Андерсон

Памела Андерсон — голливудская актриса, модель и продюсер канадского происхождения. С ее образом часто ассоциируются скандалы, чрезмерная любовь к пластическим операциям и кричащий эротизм. Но совсем недавно актриса открылась широкой публике с новой, незнакомой стороны.

Рассказываем о главных событиях из жизни звезды и ее бурной личной жизни.

Превращение в секс-символ

Мировая известность пришла к Андерсон в 1989 году. Тогда вышла первая обложка Playboy с ее участием. Сотрудничество оказалось успешным: девушка появлялась на страницах издания еще несколько раз. Благодаря узнаваемости стартовала телевизионная карьера актрисы — она получила роль в «Большом ремонте». Комедийный сериал стал одним из самых популярных в США в 90-х годах.

Фото ABC/YouTube

Но знаковой картиной, которая наложила серьезный отпечаток на всю дальнейшую карьеру и жизнь Андерсон, стали «Спасатели Малибу». Роль знойной и харизматичной Си Джей Паркер до сих пор прочно ассоциируется с именем актрисы. Она же превратила девушку в яркий секс-символ 90-х.

Затем последовала главная роль в фильмах «Игра в полицейских» и «Не называй меня малышкой».

Фото imago images/United Archives, Global Look Press

В 2003 выходит первый и единственный сезон американского мультсериала «Стрипперелла» Стэна Ли. Образ главной героини — секретного агента Эротики Джонс — списан с Памелы: фигуристая блондинка в обтягивающей одежде с декольте на грани разумного. Любопытно, что актриса сама озвучила персонажа. Несмотря на откровенно эротический образ героини мультика для взрослых, Андерсон отзывалась о картине как о «не сексуальной».

Фото MTV Networks

После этого актриса снималась в разных картинах на второстепенных ролях: от «Очень страшного кино» в 2003 до «Одна в ночи» в 2022, но вернуть былую славу 90-х ей так и не удалось.

Корсеты, кожаные штаны, высокие каблуки, белокурая копна волос с густой челкой и контрастный мэйк становятся бессменными спутниками звезды не только в кинообразах, но и на красных дорожках. Например, на Каннский фестиваль 1995 года актриса приходит в черном корсете с глубоким вырезом, высоких перчатках и облегающих брюках. Вероятно, на смелости образа сказался недавний брак с Томми Ли. Долгие годы выбор нарядов для выхода в свет не меняется: смелое мини, латекс и вызывающие декольте.

Фото Brenda Chase/Hulton Archive, Getty Images

Но в 2023 Андерсон удивила публику совершенно неожиданным образом на показе Hugo Boss: элегантный брючный костюм классического кроя, нюдовая цветовая гамма и уложенные в пучок волосы.

Как менялась внешность спасательницы Малибу

Имя Памелы прочно ассоциируется с пластикой груди. Пожалуй, именно она стала популяризатором силиконовых форм: актриса никогда не делала тайну из сделанных операций, а проследить эволюцию размеров можно по обложкам Playboy, которых у модели набралось целых 14. Актриса ложилась под нож несколько раз, увеличив грудь сначала до четвертого, а потом и до пятого размера. Использованные импланты не пропали даром — даже из этого события Пэм сделала шоу, выставив их на продажу на аукционе.

Фото PLANET PHOTOS, Global Look Press

После увеличения груди модель перешла к совершенствованию лица. Она приподняла линию бровей, сделав взгляд более распахнутым, «подкачала» губы и скулы. Не обошлось и без ботокса: поклонники заметили, что морщинки на лбу и «гусиные лапки» вокруг глаз пропали.

В 46 лет Андерсон поразила фанатов новым имиджем: коротко отстригла свои платиновые локоны, мотивировав это желанием «проститься с прошлым и начать новый этап в жизни». В 2015 эксперименты с внешностью стали утихать, актриса уменьшила грудь до более естественного размера и снова отрастила волосы.

Фото Neilson Barnard, Getty Images

Личная жизнь

Первым мужем актрисы в 1995 году становится барабанщик Томми Ли. Брак продержался три года и оставил Андерсон с двумя детьми и громким скандалом. В сети бурно обсуждали интимные видео пары, которые случайно появились в открытом доступе.

Затем Памела обручилась с моделью Маркусом Шенкенбергом, но отношения также продлились недолго.

Фото Chris Delmas, Global Look Press

В 2003 году началась история любви актрисы с рок-музыкантом Кидом Роком. Пара сходилась и расставалась, ходили даже слухи, что звезда возвращалась к первому мужу. Но в 2007 году Андерсон выходит замуж за игрока в покер Рика Саломона, причем делает это дважды.

«Ей нравится выходить замуж. Ее любимое занятие — влюбляться. Но и разлюбить она тоже мастер», — говорит сын Памелы в документальном фильме.

В богатом на отношения 2020 году актриса сначала встречается с голливудским продюсером Джоном Питерсом, а к концу года выходит замуж за своего телохранителя ??Дэна Хейхерста. Спустя два года пара распалась.

Новая откровенность

В начале 2023 года выходит почти двухчасовой документальный фильм от Netflix — «Памела: история любви». Картина-биография, картина-исповедь, в которой актриса предстает в совершенно непривычном образе: в домашней обстановке и без макияжа.

Фото Keystone Press Agency, Global Look Press

Андерсон рассказывает о перипетиях судьбы и личной жизни, пересматривает вместе со зрителями личные дневники и видео, ностальгирует об особенно трогательных моментах жизни. Откровенный и подробный рассказ героини переворачивает привычное большинству амплуа. Вместо сексуальной красотки перед зрителем появляется ранимая и смелая женщина.

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