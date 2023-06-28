7 секретов ухоженного мужчины

Недавно мы рассказали о главных привычках ухоженной женщины. Теперь пришло время поговорить о мужчинах. Раскрываем секреты опрятного внешнего вида.

Хорошая стрижка и чистые волосы

Короткие стрижки легко выдают неопытную руку парикмахера, поэтому не стоит на них экономить. И помните, даже самая модная прическа будет выглядеть неопрятно на несвежих волосах.

Ухоженные руки и ногти

Не обязательно ходить на мужской маникюр, достаточно следить за тем, чтобы ногти были короткими и чистыми. Также не стоит пренебрегать увлажняющим кремом, если кожа на руках стала очень сухой.

Аккуратная борода

Каждое утро бороду нужно расчесывать. Помимо этого необходимо контролировать форму растительности на лице. Можно делать это самостоятельно или у профессионала, если вы еще не набили руку.

Здоровая кожа

Уходовая косметика придумана не только для женщин. Проблемная кожа затмит даже самый дорогой костюм.

Фото istockphoto.com/peakSTOCK

Одежда по фигуре

Классический костюм за 30 000 рублей, подогнанный по фигуре, выглядит лучше, чем костюм с чужого плеча за 200 000 рублей. Но даже если в повседневной жизни вы носите футболки и джинсы, эти вещи должны быть идеально подобраны по размеру. Обращайте внимание на длину рукава и на то, как вещь сидит в плечах.

Если вы предпочитаете модели оверсайз, учитывайте, что обычная футболка на размер больше будет плохо смотреться. Ее выдаст непомерно большая горловина. У вещей оверсайз объем заложен грамотно в определенных местах.

Чистая и отутюженная одежда

Это правило распространяется на все предметы гардероба. Даже если мужчина носит простые футболки или майки, они должны быть свежими и отглаженными. Особенно важно следить за состоянием горловины и воротника. Первая не должна быть растянутой или сморщенной, второй — всегда должен быть выглажен и свеж. Обращайте внимание на мелочи: пуговицы крепко пришиты, шлица у пальто разрезана, голубые джинсы не отдают желтизной.

Фото istockphoto.com/kupicoo

Ухоженная обувь

Следите за тем, чтобы ботинки были чистыми и блестящими, а кроссовки и кеды — без пятен и разводов. Белые шнурки всегда должны быть выстираны.

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