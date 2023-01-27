В сети обсуждают коллаборацию Nike с легендарным ювелирным брендом

В сети появились первые фотографии кроссовок Air Force 1 Low от Nike. Свуш характерного бирюзового цвета на черном нубуке, как и хорошо всем знакомый серебряный ярлычок с гравировкой, говорят сами за себя. Некоторые даже разглядели эффектные шнурки в виде ручек от пакетов Tiffany & Co.

Несмотря на то что официального подтверждения сотрудничества пока не произошло, представители Hypebeast уже озвучили цену в $ 400 и время выхода новых кроссовок — весна этого года.