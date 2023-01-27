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27 января, 14:45

В сети обсуждают коллаборацию Nike с легендарным ювелирным брендом

Ольга Стрельникова
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Фото www.soleretriever.com/gabeagool, Соцсети

В сети появились первые фотографии кроссовок Air Force 1 Low от Nike. Свуш характерного бирюзового цвета на черном нубуке, как и хорошо всем знакомый серебряный ярлычок с гравировкой, говорят сами за себя. Некоторые даже разглядели эффектные шнурки в виде ручек от пакетов Tiffany & Co.

Несмотря на то что официального подтверждения сотрудничества пока не произошло, представители Hypebeast уже озвучили цену в $ 400 и время выхода новых кроссовок — весна этого года.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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