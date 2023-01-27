Стилисты объяснили, почему в тренде будут «голые» образы

Стилисты Наталия Булдакова, Дарья Константинова и Александр Кузиков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказали о причинах набирающего обороты второй сезон подряд тренда на «голые» образы. Среди способов подчеркнуть фигуру — прозрачные, облегающие фасоны, невесомые ткани, сетка, вышивка, кристаллы и стразы в пикантных зонах, использование принтов обнаженного тела и оптических иллюзий. Это продолжение моды 70-х, 90-х и начала 2000-х, совмещенное с новым взглядом на тело человека, рефлексия на тему взаимоотношений моды и тела, нацеленная на принятие последнего таким, каково оно есть.

Причин провокационного тренда множество. Он действительно навеян цикличностью моды, ее удобством и простотой. «Теперь мы возвращаемся к телу, плотно обтянутому тканью и подчеркнутому корсетами», — подчеркнул стилист Shopping Live Александр Кузиков.

Стилист-имиджмейкер Наталия Булдакова главной чертой тренда на «голое» тело назвала подчеркнутую сексуальность. Способ и степень ее использования в гардеробе — личный выбор каждого. «Если вы не готовы носить прозрачное платье, это не значит, что модная тенденция пройдет мимо. Стильно адаптировать «голые» наряды можно за счет гардероба в стиле nude: бежевых цветов, облегающих фасонов, полупрозрачных тканей вторым слоем и вставок из сетки», — предложила fashion-эксперт.

Одна из идей голых образов, по версии Наталии Булдаковой — «тело, как коммуникативный интерфейс», возникшая после пандемии. Люди особенно остро почувствовали свою уязвимость, отдаленность друг от друга и зависимость от цифровых средств коммуникации. «Живое общение отошло на задний план. Пандемия с закрытием лиц и цифровизация привели к тренду на обезличенность, пример тому — обезличенное платье Ким Кардашьян на Met Gala 2021. После подобной крайности обязана прийти другая», — пояснила стилист.

Окончание пандемии в моде ознаменовалось браллетами, вырезами, мини, ультра-мини и многим другим. «Весь мир сел на карантин и ничего кроме джоггеров с толстовками не носил. Естественно, выйдя из дома дизайнерам захотелось праздника. А что может привлечь большее внимание, чем усыпанное блестящими кристаллами женское тело? Поэтому в ближайших сезонах блестим и сияем», — призвала Дарья Константинова.

Еще одна причина — попытка общества отойти от стандартов, диктующих, кто может носить облегающие фасоны, а кому необходимо скрывать и корректировать фигуру. «Толчком к этому могло стать и распространение бодипозитивных веяний, позволяющих принять свое тело и сказать: «Со мной все нормально». Оно призвано остановить гонку за идеалом и позволить любому человеку носить то, что он хочет», — заявил Александр Кузиков. Противоположны этому — идеализация «инстаграмного» тела, массовое увлечение фитнесом и правильным питанием. Но именно они провоцируют желание подчеркнуть и смоделировать с помощью одежды свое тело.

Также к причинам неохладевающего уже несколько сезонов интереса к «голым» нарядам Наталия Булдакова назвала борьбу с сексизмом, нынешний кризис, пришедший на смену пандемическим потрясениям, и повышенную потребность в близости, создающей ощущение безопасности. «Люди ищут островки безопасности в своей жизни и эти настроения не могут не отражаться в моде», — заявила стилист.