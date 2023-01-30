Рианна выпустила лимитированную коллекцию декоративной косметики к Супербоулу

Меньше двух недель остается до предстоящего финального матча Национальной футбольной лиги по американскому футболу сезона-2023. Ежегодно событие приковывает внимание со всех концов света, а главный вопрос не только в том, кто сразится в финальной схватке, но и кто из звезд выступит в перерыве. Хедлайнером этого сезона станет певица, филантроп, фэшн-дива и бизнесвумен Рианна, хотя ранее она отклоняла подобное предложение.

Однако в этот раз Рианна не просто согласилась, но и приурочила к выступлению выход лимитированной коллекции своей декоративной косметики Fenty. В Team Fenty вошли увлажняющий крем, различные оттенки блеска для губ и тона, мини-версии крема для тела и парфюма, а также косметичка и стилизованные брелоки. В дизайне отслеживаются элементы и атрибутика американского футбола. Приобрести линию уже можно на официальном сайте бренда. Цены на нее вполне лояльные, как и широчайшая палитра оттенков, они рассчитаны на абсолютно разные категории людей.

Напомним, что в этом году Супербоул пройдет 12 февраля в Глендейле (штат Аризона, США). Для Рианны это выступление будет первым ее появлением на сцене почти за пять лет. Предшественниками певицы на Супербоуле были Эминем, Шакира, Джей Ло, 50 cent и другие топовые исполнители.