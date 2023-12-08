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Институт цвета Pantone назвал главный оттенок 2024 года
Жизнь и общество

Сегодня, 18:45

0 мин.

Институт цвета Pantone назвал главный оттенок 2024 года

Мария Маковей
Автор
Персиковый фон.
Фото pogrebkov/istockphoto.com
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Институт цвета Pantone назвал персиковый — главным оттенком 2024 года, пишет Газета.ru. Он напоминает нам о продуктивности и достижениях в постпандемическом пространстве.

Эксперты института ласково прозвали оттенок Peach Puzz, что переводится как «пушок» — мягкий ворс, который покрывает кожуру персика.

Как говорится в публикации, оттенок выбрали специалисты, которые путешествуют по всему миру и изучают моду и дизайн.

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