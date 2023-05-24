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Сегодня, 22:30

Эксперты и люксовые бренды подтверждают статус Сеула как столицы роскоши

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Светлана Белошапкина
Писатель, историк моды
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Дворцовый комплекс Кёнбоккун
Сеул.
Фото istockphoto.com

Сеул в очередной раз подтверждает свой статус крупнейшего потребителя предметов роскоши. Louis Vuitton провел показ коллекции Pre-Fall 2023 на мосту через реку Хан, а Gucci — круизной коллекции 2024 года в королевском дворце Сеула, где во времена династии Чосон (1392-1910) проходили крупные королевские церемонии и приемы иностранных послов.

Европейские дома роскоши, в том числе Dior и Valentino, активно используют в своих коллекциях глобальную популярность звезд K-pop, приглашая их в качестве амбассадоров. Большие фанаты Gucci — Дженни из BLACKPINK и V из BTS, они так часто носят одежду и аксессуары этого бренда, что в Корее их называют, соответственно, Gucci Queen и Gucci King. А на показ Louis Vuitton были приглашены K-pop айдолы всех мастей, включая нынешнего амбассадора 15-летнюю Хеин из NewJeans. «Французский бренд чрезвычайно популярен в Корее, его продажи в прошлом году составили здесь более 1 миллиарда долларов. Поэтому Louis Vuitton не поскупился на грандиозное шоу. Мэрия Сеула остановила движение на мосту Джамсу, который превратили в подиум длиной 795 метров, на сутки. Сценографию шоу разрабатывал режиссер знаменитого сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек, а показ открывала звезда этого сериала — актриса и модель Чон Хоен», — рассказала историк моды и эксперт по Восточной Азии Светлана Белошапкина.

В прошлом году корейцы неожиданно для всех стали крупнейшими в мире потребителями предметов роскоши с расходами примерно 325 долларов в год на душу населения. Они превзошли не только американцев (280 долларов), но и помешанных на брендовых вещах китайцев (55 долларов). Траты жителей Южной Кореи составляют около 6% мировых расходов на предметы роскоши для личного пользования.

Помимо огромных трат на предметы роскоши, есть еще одна немаловажная причина, почему западные модные бренды наперебой устраивают показы коллекций в Сеуле, Пусане или на острове Чеджу. «Это большая международная популярность K-pop культуры в целом и айдолов в частности. Если любимая звезда носит какой-то модный бренд, то поклонники его скупают на корню: не хватает денег на одежду — покупают аксессуары, не хватает на аксессуары — берут парфюмерию», — подытожила Светлана Белошапкина.

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