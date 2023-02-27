Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество

Сегодня, 18:30

Adidas и Канье Уэст собираются возобновить сотрудничество, сообщают СМИ

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Канье Уэст.
Фото Global Look Press / Getty Images

В сети появились слухи, что мировой бренд собирается продолжить сотрудничество с Канье Уэстом. Напомним, что в конце октября 2022 года компания разорвала контракт с рэпером после серии его антисемистских высказываний.

Как сообщают западные издания, цель новой сделки — предотвратить финансовые убытки и распродать остатки кроссовок Yeezy. По оценкам инсайдеров, к 2023 году их у бренда накопилось на сумму примерно в $ 530 млн (почти 40 млрд рублей). Производства новых моделей не будет. Первой в продаже, по сообщению портала SneakerFreak, стоит ожидать расцветку Yeezy Boost 350 Pirate Black.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Деньги
Мода
0
Читайте также
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперт рассказала, на какие выплаты для детей можно рассчитывать в 2023 году
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости