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Сегодня, 13:00

Узнаете ли вы советский мультфильм по одному кадру? Тест

Арина Забгаева
Заместитель шеф-редактора «Стиля жизни»
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Кадр из мультфильма «Жил был пес».
Фото Кадр из мультфильма.

Как хорошо вы помните старые добрые советские мульфильмы? Предлагаем вернуться в детство и воскресить в голове эти воспоминания. Собрали для вас одни из самых ярких мультиков того времени, поэтому тест получился не очень сложным. Ведь не это здесь самое главное. Но если вы все-таки что-то подзабыли — как минимум, это хороший повод пересмотреть мульфильм с детьми или даже в полном одиночестве. Поверьте, вам никто не запретит;)

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