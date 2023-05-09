Узнаете ли вы советский мультфильм по одному кадру? Тест

Как хорошо вы помните старые добрые советские мульфильмы? Предлагаем вернуться в детство и воскресить в голове эти воспоминания. Собрали для вас одни из самых ярких мультиков того времени, поэтому тест получился не очень сложным. Ведь не это здесь самое главное. Но если вы все-таки что-то подзабыли — как минимум, это хороший повод пересмотреть мульфильм с детьми или даже в полном одиночестве. Поверьте, вам никто не запретит;)