Как понять, кто вы — экстраверт или интроверт? Тест «Спорт-Экспресса»

Вам нравится быть в центре внимания, а лучшее времяпрепровождение для вас — это отдых в шумной компании и общение с друзьями, которое вдохновляет и заряжает позитивом? Или наоборот: чтобы отдохнуть и расслабиться, вам нужно побыть наедине со своими мыслями?

Психолог, мастер и тренер по нейролингвистическому программированию Вероника Томилина рассказывает, кто такие интроверты и экстраверты и чем они отличаются друг от друга.

Бытует мнение, что интроверт — это человек, который не любит общаться и предпочитает находиться наедине с собой, в то время как экстраверт — открытый и общительный человек, который охотно идет на контакт и легко находит со всеми общий язык. Но на самом деле сложившееся мнение — миф чистой воды.

Интроверты и экстраверты могут одинаково находиться как наедине с собой, так и в компании, не испытывая дискомфорта и трудностей в коммуникации с окружающими. Разница между людьми этих типов личности состоит в том, что интроверты и экстраверты по-разному получают жизненную энергию.

Например, интроверты восполняют ресурс, погружаясь в собственный внутренний мир и фокусируясь на личных идеях и переживаниях. Надо сказать, такие люди не прочь поделиться полученной из глубины своей души энергией, поэтому они часто дают людям обратную связь и могут активно проявлять себя в большой компании.

Внешний мир — источник энергии для экстравертов, которые заряжаются буквально от других, занимая активную социальную позицию.

Кроме того, в настоящее время выделяется и третий тип личности — амбиверты. Это люди, которым присущи черты как интровертов, так и экстравертов: они черпают энергию как в компании, так и наедине с собой.

А чтобы понять, к какой категории относитесь вы, предлагаем пройти простой тест.

В тесте нет правильных или неправильных ответов. Выбирайте те варианты, которые вам ближе.

Помните, каждый человек индивидуален, поэтому не стоит приравнивать всех к определенному типу личности. Гораздо полезнее заниматься саморазвитием, а также акцентировать внимание на личностных качествах себя и окружающих.

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