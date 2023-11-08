Как правильно выбрать сноуборд

Сноубординг становится все более популярным видом зимнего отдыха. Его фанаты часами скользят с большой скоростью по заснеженным склонам и любуются красотами морозной погоды. Во время катания на сноуборде задействуются практически все группы мышц, за час сжигается почти 1200 ккал, а средняя скорость спуска с горы достигает 70 км/ч. Это ли не волшебство?

Если вы загорелись идеей стать сноубордистом, первое, что нужно сделать, — выбрать сноуборд. О том, как правильно подобрать снаряд и какие есть нюансы, расскажем вместе лектором Национальной лиги инструкторов по сноуборду Никитой Меньшовым.

Как выбрать сноуборд по росту и весу

Длина доски подбирается с учетом роста и веса. Чем выше и тяжелее спортсмен, тем длиннее нужен сноуборд. Существуют таблицы соответствия веса и длины снаряда, их предоставляют производители. Вы должны ориентироваться именно на них.

Чтобы понять, какую ростовку выбрать, нужно открыть каталог выбранного бренда и посмотреть, в какую ростовку попадает ваш вес.

Таблица для мужчин:

Вес Фристайл Фрирайд Универсальные >90 >164 >168 >166 80-95 162-163 167-168 165-166 75-90 160-161 165-166 163-164 70-85 158-159 163-164 161-162 65-80 156-157 161-162 159-160 60-75 154-155 159-160 157-158 55-70 152-153 157-158 155-156 50-65 150-151 155-156 153-154 45-60 148-149 153-154 151-152 30-55 - 151-152 149-150

Таблица для женщин:

Вес Фристайл Фрирайд Универсальные >90 >156 >160 >166 80-95 155-156 159-160 158-159 75-90 153-154 157-158 156-157 70-85 151-152 155-156 154-155 65-80 149-150 153-154 152-153 60-75 147-148 151-152 150-151 55-70 145-146 149-150 148-149 50-65 143-144 147-148 146-147 45-60 141-142 145-146 143-145 30-55 139-140 142-144 140-142

Как выбрать ширину доски

Чтобы правильно подобрать ширину сноуборда, необходимо знать размер лыжных ботинок. Обувь должна отступать от краев доски на 1,5—2 см. Так вы не будете цеплять снег при поворотах.

Фото www.istockphoto.com

Если размер ноги больше 43, то нужна доска с припиской WIDE, в каталоге это выглядит так — «название модели» 157W, где 157 — ростовка, W — обозначение, что доска WIDE, то есть с широкой талией.

Как выбрать подходящий прогиб

Всего их бывает четыре вида:

1. Camber — классический тип. Обеспечивает маневренный спуск и максимальную устойчивость. Отлично скользит по трассе с прямыми участками.

2. Rocker — имеет изогнутую форму, похожую на банан. Конструкция в несколько раз улучшает скольжение. Подходит для склонов с только что выпавшим снегом.

3. Flat — устойчив, обеспечивает легкие повороты. Самый популярный вид для фристайла, но подходит для любого уровня и стиля. Однако для катания по глубокому снегу лучше выбрать другой сноуборд. По факту — это просто плоская доска.

4. Hybrid (гибрид, универсальный) — это сочетание прогибов и их преимуществ для улучшения характеристик доски.

Как выбрать сноуборд по жесткости

При выборе жесткости ориентируйтесь на уровень катания и вес. В большинстве случаев бренды обозначают жесткость от 1 до 10, где 1 — самая мягкая доска, а 10 — самая жесткая. Однако обозначения 1 или 10 в линейках сноубордов вы не встретите, самые мягкие доски обычно обозначаются с 2, а самые жесткие — 8—9.

Фото www.istockphoto.com

Как выбрать форму доски

Есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:

TWIN-TIP — полностью симметричная по геометрии и жесткости от центра доска. Удобно кататься как в прямой, так и в обратной стойке.

DIRECTIONAL TWIN — крепления смещены к хвосту, геометрия одинакова, жесткость носа и хвоста разная. Можно кататься в парке и по целине.

DIRECTIONAL — крепления смещены к хвосту, жесткость и геометрия носа и хвоста разная. Подходит для катания и по укатанной трассе, и по свежевыпавшему снегу. Ехать можно в одном направлении.

По уровню подготовки сноубордиста

Перед выбором доски проанализируйте параметры и назначение сноуборда. Обычно производители пишут, для какого уровня подготовки райдера подходит доска.

Начинающий

Новичкам нужно выбирать себе первую доску так, чтобы она подходила по росту и весу.

Продвинутый

Райдеры такого уровня уже понимают, какой стиль катания им по душе, и выбирают сноуборд под планируемую поездку: трасса, парк, склон.

Опытный

Опытные сноубордисты подходят к выбору доски с особой тщательностью. У каждого из них есть якорные точки, на которые они смотрят.

Фото www.istockphoto.com

По стилю катания

Фрирайд

Это стиль катания вне трасс. Для него характерны сложный рельеф, большое количество снега и иногда большая скорость.

All-mountain

Подходит универсальная доска, например directional twin или просто twin с небольшими рокерами на носах и с кембером 6—7 жесткости. Это нужно для того, чтобы можно было ездить и в обычной стойке, и в стойке свич.

Фристайл

Здесь необходима доска, точно подходящая под параметры. Чаще всего для фристайла подходят TWIN-TIP и True TWIN.

Как выбрать ботинки

Ботинки для сноуборда — это идеальное сочетание comfort + performance.

Одно из первых, о чем стоит подумать при выборе снаряжения, — ботинки. Они отвечают за комфорт при катании, передачу усилия в крепление и в доску.

По каким параметрам нужно выбирать:

размер;

жесткость;

система шнуровки;

внутренник (колодка в особенности);

бренд (опционально);

бюджет.

Порядок пунктов не особо важен. Остановимся только на основных.

Фото www.istockphoto.com

Размер

Часто при выборе ботинок опираются на размер обуви, который носят. Это не совсем верное решение. Лучше измерить длину стопы в сантиметрах дома (рулетка/лента) или в магазине на специальном измерителе.

Чтобы понять, что ботинок по размеру, нужно надеть его, зашнуровать внутренник и внешник, немного опираясь голенью на язычок ботинка. Если палец слегка упирается в нос ботинка и не давит — есть попадание, размер подходит.

Дальше дело за мелочами: смотрим, давит ли сбоку, не слишком ли широкая колодка, держит ли пятку и т.д. Если палец не упирается, не достает до носа — великовато, меняем.

Жесткость

Для начала стоит понимать, что очень жестко — не всегда хорошо. Вы просто не сможете нормально согнуть ботинок, повредите себе надкостницу. Поэтому нужно понимать, для чего берем ботинки.

Опираемся на то, что будем больше катать в сезоне, и смещаем характеристики:

Карвинг + фрирайд — берем жесткость среднюю/выше среднего. Большая отзывчивость при движениях, следовательно, больше контроля.

Парк — ниже среднего (не ниже 4) + средняя жесткость.

Универсальные — жесткость 7. В них можно катать везде.

Фото www.istockphoto.com

Система шнуровки

Существуют три вида систем (их можно совмещать):

BOA — быстро затягиваются, пожизненная гарантия, но часто расслабляется в процессе катания и перетирает ботинки в зоне язычка.

Speed Zone — удобная затяжка двумя шнурками, фиксирует все зоны ботинка, легко ремонтируется репшнуром, однако перетираются шнурки и петельки.

Классика.

На подошву возложены две основные функции: амортизация ударных нагрузок и сцепление со склоном.

Выбор ботинок — трудное занятие. Но лучше один раз сделать правильный выбор и кататься с удовольствием, чем взять подешевле и потом продать.