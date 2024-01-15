7 причин поехать на отдых в Казахстан

Республика Казахстан сочетает в себе восточный колорит и европейский комфорт, поэтому заслуженно пользуется успехом у туристов из России. Организатор путешествий Антон Баранов назвал семь основных причин поехать на отдых в Казахстан.

Отсутствие виз

У Казахстана и России заключено несколько соглашений, которые упрощают порядок въезда. Поэтому россияне могут приезжать в страну не просто без визы, но и без загранпаспорта: для пересечения границы достаточно внутренних российских документов. Находиться в стране можно до 90 дней.

Транспортная доступность

Добраться в Казахстан можно самолетом, поездом, автобусом или на личной машине. Поезд отправляется из Москвы и следует через Урал с остановками в Челябинске, Уфе и других крупных городах. Авиасообщение есть с городами Сибири, Урала, Северного Кавказа. Также самолеты летают из Москвы и Петербурга, причем не только в столицу, но и в другие аэропорты Казахстана. Цены на перелеты приятные: прямо сейчас самый дорогой билет стоит около 14 тысяч за человека.

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Низкие цены

Во многих странах туристы из России вынуждены экономить и ограничивать себя в экскурсиях и других развлечениях. В Казахстане с большой вероятностью такой проблемы не возникнет. Из-за разницы в курсе валют среднему туристу становятся доступны хорошие отели, поездки по стране, покупка сувениров. В качестве памятных вещей обычно покупают расписную керамическую посуду, войлочную одежду, обереги из кожи. А тем, кто страдает без брендов, ушедших из России, отдых в Казахстане позволит еще и заняться шопингом.

Гостеприимство местных жителей

Не секрет, что не во всех странах любят туристов. Казахстан и в этом плане выгодно отличается.

Отсутствие необходимости знать английский или казахский тоже может стать стимулом для поездки в Казахстан.

Тем не менее есть смысл выучить несколько слов по-казахски — это поможет лучше наладить коммуникацию. Кстати, этот язык входит в ту же группу, что киргизский, татарский, башкирский, балкарский и карачаевский. Так что выученные слова могут пригодиться для будущего посещения Киргизии и российских республик.

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Красивая и разнообразная природа

У Казахстана довольно большая территория, поэтому в страну могут приезжать любители отдыха в горах, моря и даже экстремальных туров по пустыням: каждый найдет то, что ему по душе.

Пляжный отдых

Казахстану принадлежит часть Каспийского моря. Чтобы полюбоваться им и полежать на пляже, нужно приезжать в город Актау.

Кроме того, в Казахстане находится пересыхающее Аральское море. К нему можно добраться в составе джип-экскурсии по пустыне. Аральское море сейчас в четыре раза более соленое, чем Мертвое, и тоже находится на грани исчезновения. Купание в этом водоеме считается лечебным.

Горы

На северо-востоке страны расположены национальный парк Катон-Карагай и места, которые называют «горным Алтаем» Казахстана. По мнению историков, именно здесь находится Шамбала — мифическая страна.

Казахстанский Алтай отличается от российского, поэтому стоит приехать хотя бы ради того, чтобы сравнить.

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На юге Казахстана, недалеко от Шымкента, находятся красивый глубокий каньон Аксу (с прозрачнейшей водой, меняющей цвет в зависимости от времени года), множество карстовых пещер и заброшенных штолен. На юго-западе страны, в Мангистауской области, можно осмотреть плато Устюрт с марсианскими пейзажами, образовавшимися в древности — еще до эпохи динозавров.

Казахстан славится горнолыжными склонами с отличными условиями для зимнего отдыха. Национальный курорт «Шымбулак» находится в горах Алатау и предлагает множество трасс. А весной, летом и осенью в горах Тянь-Шаня (недалеко от Алматы и Шымкента) доступны маршруты для любителей хайкинга и альпинизма.

Пустыни

На территории страны несколько пустынь. В том числе Каракум и Кызылкум (названия переводятся соответственно как «черный песок» и «красный песок»). Новая пустыня, образовавшаяся в XX веке на месте Аральского моря, называется Аралкум.

В эти места отправляются автомобильные экскурсии. Самостоятельные вылазки в пустыни лучше не предпринимать.

Богатая история и культура

Тем, кто не любит пейзажи, могут понравиться исторические достопримечательности и архитектура.

Кроме того, в стране проводятся фестивали, концерты, выставки и другие культурные мероприятия.

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Вкусная еда

Гастротуры все еще популярны, поэтому за едой в Казахстан тоже часто приезжают.

Кстати, продукты питания, особенно сладости, нередко привозят из Казахстана в качестве сувенира.