Как сделать новогодние игрушки своими руками: 5 идей
Чтобы красиво и оригинально украсить елку, можно, помимо покупных игрушек, сделать поделки своими руками. Собрали популярные и легкие идеи для создания елочных игрушек из подручных предметов самостоятельно. Такое развлечение точно оценят дети.
Шарик из фольгированного картона
Вам понадобятся:
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фольгированный картон разных цветов;
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клей;
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дырокол;
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пенопластовый шар (есть в продаже в магазинах для творчества);
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бечевка или специальное крепление для шарика.
Как делать:
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Сперва сделайте с помощью дырокола чешуйки из фольгированного картона.
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К шарику сверху с помощью клея прикрепите бечевку или специальное крепление.
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Приклейте получившиеся чешуйки к шарику клеем, соблюдая ряды или врассыпную.
Снежинка из бумаги
Вам понадобятся:
- альбомный лист;
- ножницы,
- степлер,
- клей.
- Возьмите альбомный лист. Сложите так, чтобы получился квадрат. Если он не получается, можно отрезать ненужную часть. Сделайте шесть квадратов из шести листов.
- Квадрат нужно сложить уголком дважды. После чего его порежьте на тонкие полоски, не дорезая до конца. Таких разрезов должно получиться четыре.
- Разверните квадрат и оцените правильность работы. Если все правильно — продолжайте.
- Затем склейте вырезанные уголки. Для этого пригодится ручка или карандаш. Склеивать нужно с середины. Средние уголки обвить вокруг ручки один на другой, предварительно смазав клеем.
- Последующие нужно заворачивать в противоположную сторону и так далее. В итоге получается узор для снежинки.
- Таких узоров нужно нарезать и склеить шесть штук. Затем — склеить их между собой или прикрепить степлером у основания.
Шишка с бантиком
Вам понадобятся:
-
клей;
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шишки;
-
атласная лента;
-
блестки;
-
бусины;
-
бечевка.
Как делать:
-
Сделайте из ленты бантик.
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Приклейте на шишку с помощью клея блестки и бусины.
-
К черенку шишки приклейте петельку из бечевки.
Игрушку также можно украсить бусинами.
Игрушки из лампочек
Вам понадобятся:
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лампочки;
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спирт;
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краски;
-
кисточки;
-
бечевка;
-
блестки.
Как делать:
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Сперва необходимо обезжирить лампочки с помощью спирта.
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Затем раскрасьте лампочки красками. Можно сделать просто одним тоном. А можно нарисовать животных, например пингвина или снегиря.
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Не забудьте закрасить патрон лампочки.
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Приклейте к патрону петельку из бечевки.
Снеговик из фетра
Вам понадобятся:
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фетр цветной;
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бисер;
-
нитки черные и белые;
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игла;
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вата;
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ножницы;
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бумага;
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клей;
-
карандаш.
Как делать:
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Первый шаг — нужно нарисовать на бумаге форму для снеговика и вырезать ее. Это будет трафаретом.
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Затем из белого фетра по трафарету вырежьте двух снеговиков.
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Сложите полученные части из фетра вместе и сшейте их белыми нитками. Но оставьте немного отверстия для ваты. Заполните игрушку ватой и зашейте до конца.
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Из любого цветного фетра вырежьте шарф в виде полоски. С помощью клея присоедините его на шею снеговика. Ножницами сделайте на концах полоски бахрому у шарфа.
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Пришейте бусины на месте глаз.
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Вырежьте треугольник из красного или оранжевого фетра. Это будет нос.
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Пришейте к основанию головы снеговика бечевку в виде петли.