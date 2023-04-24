Узнаете ли вы, в какой стране находится известная достопримечательность? Тест «СЭ»

Пока путешествия стали менее доступны, приходится любоваться всемирно известными локациями, памятниками архитектуры и природными чудесами на фото. А мы решили заодно проверить ваши знания географии и выяснить, в каких странах находятся все эти культовые места с открыток. Уверены, вы еще не забыли, как они выглядят, и с этим заданием справитесь легко.