5 книг, которые можно прочитать на новогодних праздниках с детьми

Чтобы не смотреть целыми днями телевизор, в новогодние праздники можно придумать для детей другое занятие. Например, почитать книгу. Такое времяпровождение будет гораздно полезнее, а главное — понравится и детям, и взрослым. Собрали подборку из пяти хороших детских книг.

Пишет бабушка зима

Автор: Маша Рупасова

Смешные, а местами просто уморительные стихи обо всем, что ассоциируется с зимой и Новым годом.

В этой книге много героев, и каждый по-своему создает новогоднее чудо. Жена Деда Мороза вызывает метель, кикимора наделала орфографических ошибок в поздравительной открытке, снеговик удрал на Камчатку, чтобы первым встретить праздник. А дома накануне Нового года все, как обычно — бабушка с дедом устроили перепалку, мама укутала в теплый платок перед выходом — выбегай и лови снежинки ртом.

Все это в легком слоге Маши Рупасовой.