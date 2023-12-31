5 книг, которые можно прочитать на новогодних праздниках с детьми
Чтобы не смотреть целыми днями телевизор, в новогодние праздники можно придумать для детей другое занятие. Например, почитать книгу. Такое времяпровождение будет гораздно полезнее, а главное — понравится и детям, и взрослым. Собрали подборку из пяти хороших детских книг.
Пишет бабушка зима
Автор: Маша Рупасова
Смешные, а местами просто уморительные стихи обо всем, что ассоциируется с зимой и Новым годом.
В этой книге много героев, и каждый по-своему создает новогоднее чудо. Жена Деда Мороза вызывает метель, кикимора наделала орфографических ошибок в поздравительной открытке, снеговик удрал на Камчатку, чтобы первым встретить праздник. А дома накануне Нового года все, как обычно — бабушка с дедом устроили перепалку, мама укутала в теплый платок перед выходом — выбегай и лови снежинки ртом.
Все это в легком слоге Маши Рупасовой.
6 минут для детей. Зимние дизайны: с драконом и лисой
Автор: Доминик Спенст
Ежедневник «6 минут для детей» поможет детям развивать осознанность, эмоциональный интеллект, позитивное мышление и дисциплину. Обдумывая и записывая события каждого дня, ребенок научится замечать хорошее, разберется в свои сильных и слабых сторонах и выработает полезные привычки.
Ежедневник учитывает особенности возрастной психологии детей, поэтому информация подается в игровом формате: заполнение дневниковых записей чередуется с рисованием, ответами на вопросы, интересными фактами и полезной информацией из области психологии. Чтобы ребенку было легче воспринимать материал, на протяжении всего ежедневника его будут сопровождать два героя: мальчик Паоло и его воображаемый друг, проказник Минути.
Цой: история рок-звезды в буквах и картинках
Авторы: Денис Бояринов, Маша Шишова
«Группа крови», «Мы ждем перемен», «Звезда по имени Солнце», «Дерево», «Место для шага вперед», «Мы хотим танцевать», «Когда твоя девушка больна», «Мама, мы все тяжело больны», «Кукушка».
Эти песни хотя бы раз в жизни слышал каждый. Группа «Кино» стала символом эпохи перемен, самой популярной группой 1980-1990-х. Их песни слушают, поют, на них делают каверы, по ним учат аккорды. Имя лидера группы знают все, даже если никогда не слушали рок. Виктор Цой — поэт и музыкант, актер и художник, легенда и кумир миллионов. Человек, чья музыка будет звучать всегда.
«Цой. История рок-звезды в буквах и картинках» — иллюстративный нонфикшн, в котором из отдельных эпизодов истории группы «Кино» и жизни Виктора Цоя складывается картина больших перемен, и для каждого она получается своей. Эта книга — собирательный образ, метафора эпохи, рассказ о кумире поколений, который понравится и подросткам, и взрослым.
Всем, кто хотя бы раз в жизни подпевал уличным музыкантам, пел на кухне «Восьмиклассницу» (про «самолет с серебристым крылом»), а может, и сам учился играть песни группы «Кино».
Секреты собак: как понять собаку и стать ей другом
Автор: Саша Рауш
Всем известно: собака — друг человека. Эти умные животные издревле не только служат людям, но и являются для них верными компаньонами, а о преданности собак ходят легенды. Людям с собаками очень повезло — большое счастье иметь такого друга. Но как отплатить своему питомцу той же монетой и стать лучшим другом для него?
В своей книге зоопсихолог Саша Рауш расскажет все самое важное, что следует знать хозяевам собак и тем, кто только мечтает завести щенка. От кого произошли собаки и как предки влияют на их поведение сегодня, что нужно знать для безопасных и интересных прогулок, почему собаки любят валяться в грязи и подбирать на улице всякие гадости, в каких красках видят мир и как это влияет на предпочтения в играх, что собаки хотят сказать нам разными типами лая и даже о том, как правильно обнимать своего питомца, чтобы выразить ему свою любовь.
Большая книга самолетов
Автор: Сергей Сальников
Красочная, познавательная и очень интересная книга про пассажирские самолеты. Она расскажет читателям от шести лет все-все о гражданской авиации: как люди начали летать и на чем были совершены первые полеты, как устроены современные самолеты и какими они бывают, на какое расстояние летают разные самолеты, как вообще летает такая громадина и что есть в кабине пилота. Про экипаж, фюзеляж и багаж: эта книга ответит на большинство вопросов, которые на эту тему может задать ребенок. А еще там есть интересные факты и покажет самые необычные аэропорты мира — каждому из них посвящен отдельный красивый разворот.