Как сделать новогоднюю гирлянду своими руками: 8 идей
Собрали интересные новогодние поделки для детей и взрослых. Украшения своими руками подойдут как для дома, так и для школы.
Гирлянда из бумажных стаканчиков
Можно использовать как самостоятельный, так и дополнительный к электрической гирлянде вариант.
Вам понадобятся:
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цветные бумажные стаканчики;
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канцелярский нож;
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леска, веревка;
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электрическая гирлянда (по желанию).
Как делать:
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Возьмите канцелярский нож и на дне каждого стаканчика сделайте крестообразные разрезы.
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В полученные разрезы вставьте веревку. Если используете электрическую гирлянду, то в разрезы вставляйте лампочки.
Можно использовать и белые стаканчики, но предварительно их стоит раскрасить красками или фломастерами.
Новогодняя гирлянда из фетра
Вариант подойдет для украшения как елки, так и дома.
Вам понадобятся:
-
разноцветный фетр;
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ножницы;
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бечевка.
Как делать:
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Разрежьте фетр на небольшие полоски шириной 2 см и длиной 15 см.
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Полученные отрезки ткани нужно завязать обычным узлом на бечевке. Порядок может быть разный: произвольный или определенной последовательности.
Новогодняя гирлянда из формочек для кексов
Подойдет для украшения дома. Лучше выбирать традиционные цвета Нового года: красный, золотой или зеленый.
Вам понадобятся:
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формочки для кексов;
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клей;
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пайетки;
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атласная лента;
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скотч.
Как делать:
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Необходимо сложить бумажные формочки вчетверо. В итоге должен получиться треугольник.
-
Нанесите клей на уголки треугольников. Затем наложите три формы друг на друга, чтобы получилась елка. Сделайте столько елок, сколько вам необходимо для гирлянды.
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После приклейте к ним пайетки.
-
Последний шаг — нужно приклеить скотчем елки к атласной ленте на небольшом расстоянии друг от друга.
Новогодняя гирлянда из бечевки
Достаточно простой, но очень эффектный вариант новогодней гирлянды.
Вам понадобятся:
-
воздушные шарики;
-
вазелин;
-
клей ПВА;
-
кукурузный крахмал — 2 ст. л.;
-
теплая вода — 2 ст. л.;
-
бечевка;
-
иголка;
-
электрическая гирлянда.
Как делать:
-
Необходимо надуть воздушные шарики небольшого размера.
-
После чего каждый шарик нужно смазать вазелином.
-
Приготовьте смесь из крахмала, клея и воды. Полученная масса должна быть не сильно густой, но и не жидкой.
-
Отправьте бечевку в клеевой раствор.
-
Намотайте бечевку на шарики. Затем обмотайте веревкой шарики.
-
Дайте высохнуть в течение восьми часов.
-
Каждый шарик проткните иголкой.
-
Достаньте лопнувшие шарики.
-
Вставьте в полученные шары лампочки электрической гирлянды.
Новогодняя гирлянда из цветной бумаги или картона
Вам понадобятся:
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плотная бумага или картон;
-
ножницы;
-
клей;
-
бечевка.
Как делать:
-
Вырежьте из бумаги или картона кружки диаметром 5-7 см разных цветов.
-
Приклейте их на бечевку в любой последовательности.
Новогодняя гирлянда из бумаги и прищепок
Можно вместо бумаги использовать уже готовые колпаки.
Вам понадобятся:
-
бумага или картон красного и белого цветов;
-
канцелярские прищепки;
-
ножницы;
-
клей-карандаш;
-
двухсторонний скотч;
-
нитки.
Как делать:
-
В первую очередь необходимо вырезать из красной бумаги треугольники высотой 7 см и шириной 5 см.
-
Затем с помощью клея приклейте к полученным треугольникам прищепки.
-
Из белой бумаги нужно вырезать полоски длиной 6 см и шириной 1,5 см.
-
После у каждой полоски закруглите края, которые нужно приклеить к основанию красного треугольника.
-
Также вырежьте круг небольшого размера из белой бумаги.
-
Приклейте его на вершину красного треугольника, так чтобы получился помпон у колпака.
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Прищепки можно зацепить за одну веревку или по отдельности.
Новогодняя гирлянда из елочных игрушек
Стильная и простая гирлянда подойдет для украшения дома. Важно, чтобы она по цвету гармонировала с игрушками на елке.
Вам понадобятся:
-
елочные игрушки в форме шара;
-
бечевка.
Как делать:
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Пропустите бечевку через петельки в елочных шариках. Важно после каждой игрушки сделать узелок.
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Можно надеть игрушки на обычную гирлянду. Так они будут красиво подсвечиваться.