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Как сделать новогоднюю гирлянду своими руками с ребенком
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:00

4 мин.

Как сделать новогоднюю гирлянду своими руками: 8 идей

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мама с дочкой сидят на полу с гирляндой.
Фото evgenyatamanenko/istockphoto.com
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Собрали интересные новогодние поделки для детей и взрослых. Украшения своими руками подойдут как для дома, так и для школы.

Гирлянда из бумажных стаканчиков

Можно использовать как самостоятельный, так и дополнительный к электрической гирлянде вариант.

Вам понадобятся:

  • цветные бумажные стаканчики;

  • канцелярский нож;

  • леска, веревка;

  • электрическая гирлянда (по желанию).

Как делать:

  1. Возьмите канцелярский нож и на дне каждого стаканчика сделайте крестообразные разрезы.

  2. В полученные разрезы вставьте веревку. Если используете электрическую гирлянду, то в разрезы вставляйте лампочки.

Можно использовать и белые стаканчики, но предварительно их стоит раскрасить красками или фломастерами.

Новогодняя гирлянда из фетра

Вариант подойдет для украшения как елки, так и дома.

Фетр разноцветный.
Фото Freepik

Вам понадобятся:

  • разноцветный фетр;

  • ножницы;

  • бечевка.

Как делать:

  1. Разрежьте фетр на небольшие полоски шириной 2 см и длиной 15 см.

  2. Полученные отрезки ткани нужно завязать обычным узлом на бечевке. Порядок может быть разный: произвольный или определенной последовательности.

Новогодняя гирлянда из формочек для кексов

Подойдет для украшения дома. Лучше выбирать традиционные цвета Нового года: красный, золотой или зеленый.

Формочки для кексов
Фото Freepik

Вам понадобятся:

  • формочки для кексов;

  • клей;

  • пайетки;

  • атласная лента;

  • скотч.

Как делать:

  1. Необходимо сложить бумажные формочки вчетверо. В итоге должен получиться треугольник.

  2. Нанесите клей на уголки треугольников. Затем наложите три формы друг на друга, чтобы получилась елка. Сделайте столько елок, сколько вам необходимо для гирлянды.

  3. После приклейте к ним пайетки.

  4. Последний шаг — нужно приклеить скотчем елки к атласной ленте на небольшом расстоянии друг от друга.

Новогодняя гирлянда из бечевки

Достаточно простой, но очень эффектный вариант новогодней гирлянды.

Фото Сгенерировано с помощью нейросети Midjourney.

Вам понадобятся:

  • воздушные шарики;

  • вазелин;

  • клей ПВА;

  • кукурузный крахмал — 2 ст. л.;

  • теплая вода — 2 ст. л.;

  • бечевка;

  • иголка;

  • электрическая гирлянда.

Как делать:

  1. Необходимо надуть воздушные шарики небольшого размера.

  2. После чего каждый шарик нужно смазать вазелином.

  3. Приготовьте смесь из крахмала, клея и воды. Полученная масса должна быть не сильно густой, но и не жидкой.

  4. Отправьте бечевку в клеевой раствор.

  5. Намотайте бечевку на шарики. Затем обмотайте веревкой шарики.

  6. Дайте высохнуть в течение восьми часов.

  7. Каждый шарик проткните иголкой.

  8. Достаньте лопнувшие шарики.

  9. Вставьте в полученные шары лампочки электрической гирлянды.

Новогодняя гирлянда из цветной бумаги или картона

Гирлянда из картона.
Фото Сгенерировано с помощью нейросети Midjourney.

Вам понадобятся:

  • плотная бумага или картон;

  • ножницы;

  • клей;

  • бечевка.

Как делать:

  1. Вырежьте из бумаги или картона кружки диаметром 5-7 см разных цветов.

  2. Приклейте их на бечевку в любой последовательности.

Новогодняя гирлянда из бумаги и прищепок

Можно вместо бумаги использовать уже готовые колпаки.

Вам понадобятся:

  • бумага или картон красного и белого цветов;

  • канцелярские прищепки;

  • ножницы;

  • клей-карандаш;

  • двухсторонний скотч;

  • нитки.

Как делать:

  1. В первую очередь необходимо вырезать из красной бумаги треугольники высотой 7 см и шириной 5 см.

  2. Затем с помощью клея приклейте к полученным треугольникам прищепки.

  3. Из белой бумаги нужно вырезать полоски длиной 6 см и шириной 1,5 см.

  4. После у каждой полоски закруглите края, которые нужно приклеить к основанию красного треугольника.

  5. Также вырежьте круг небольшого размера из белой бумаги.

  6. Приклейте его на вершину красного треугольника, так чтобы получился помпон у колпака.

  7. Прищепки можно зацепить за одну веревку или по отдельности.

Новогодняя гирлянда из елочных игрушек

Стильная и простая гирлянда подойдет для украшения дома. Важно, чтобы она по цвету гармонировала с игрушками на елке.

Фото Сгенерировано с помощью нейросети Midjourney.

Вам понадобятся:

  • елочные игрушки в форме шара;

  • бечевка.

Как делать:

  1. Пропустите бечевку через петельки в елочных шариках. Важно после каждой игрушки сделать узелок.

  2. Можно надеть игрушки на обычную гирлянду. Так они будут красиво подсвечиваться.

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