Как сделать новогоднюю гирлянду своими руками: 8 идей

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Собрали интересные новогодние поделки для детей и взрослых. Украшения своими руками подойдут как для дома, так и для школы.

Гирлянда из бумажных стаканчиков

Можно использовать как самостоятельный, так и дополнительный к электрической гирлянде вариант.

Вам понадобятся:

цветные бумажные стаканчики;

канцелярский нож;

леска, веревка;

электрическая гирлянда (по желанию).

Как делать:

Возьмите канцелярский нож и на дне каждого стаканчика сделайте крестообразные разрезы. В полученные разрезы вставьте веревку. Если используете электрическую гирлянду, то в разрезы вставляйте лампочки.

Можно использовать и белые стаканчики, но предварительно их стоит раскрасить красками или фломастерами.

Новогодняя гирлянда из фетра

Вариант подойдет для украшения как елки, так и дома.

Фото Freepik

Вам понадобятся:

разноцветный фетр;

ножницы;

бечевка.

Как делать:

Разрежьте фетр на небольшие полоски шириной 2 см и длиной 15 см. Полученные отрезки ткани нужно завязать обычным узлом на бечевке. Порядок может быть разный: произвольный или определенной последовательности.

Новогодняя гирлянда из формочек для кексов

Подойдет для украшения дома. Лучше выбирать традиционные цвета Нового года: красный, золотой или зеленый.

Фото Freepik

Вам понадобятся:

формочки для кексов;

клей;

пайетки;

атласная лента;

скотч.

Как делать:

Необходимо сложить бумажные формочки вчетверо. В итоге должен получиться треугольник. Нанесите клей на уголки треугольников. Затем наложите три формы друг на друга, чтобы получилась елка. Сделайте столько елок, сколько вам необходимо для гирлянды. После приклейте к ним пайетки. Последний шаг — нужно приклеить скотчем елки к атласной ленте на небольшом расстоянии друг от друга.

Новогодняя гирлянда из бечевки

Достаточно простой, но очень эффектный вариант новогодней гирлянды.

Фото Сгенерировано с помощью нейросети Midjourney.

Вам понадобятся:

воздушные шарики;

вазелин;

клей ПВА;

кукурузный крахмал — 2 ст. л.;

теплая вода — 2 ст. л.;

бечевка;

иголка;

электрическая гирлянда.

Как делать:

Необходимо надуть воздушные шарики небольшого размера. После чего каждый шарик нужно смазать вазелином. Приготовьте смесь из крахмала, клея и воды. Полученная масса должна быть не сильно густой, но и не жидкой. Отправьте бечевку в клеевой раствор. Намотайте бечевку на шарики. Затем обмотайте веревкой шарики. Дайте высохнуть в течение восьми часов. Каждый шарик проткните иголкой. Достаньте лопнувшие шарики. Вставьте в полученные шары лампочки электрической гирлянды.

Новогодняя гирлянда из цветной бумаги или картона

Фото Сгенерировано с помощью нейросети Midjourney.

Вам понадобятся:

плотная бумага или картон;

ножницы;

клей;

бечевка.

Как делать:

Вырежьте из бумаги или картона кружки диаметром 5-7 см разных цветов. Приклейте их на бечевку в любой последовательности.

Новогодняя гирлянда из бумаги и прищепок

Можно вместо бумаги использовать уже готовые колпаки.

Вам понадобятся:

бумага или картон красного и белого цветов;

канцелярские прищепки;

ножницы;

клей-карандаш;

двухсторонний скотч;

нитки.

Как делать:

В первую очередь необходимо вырезать из красной бумаги треугольники высотой 7 см и шириной 5 см. Затем с помощью клея приклейте к полученным треугольникам прищепки. Из белой бумаги нужно вырезать полоски длиной 6 см и шириной 1,5 см. После у каждой полоски закруглите края, которые нужно приклеить к основанию красного треугольника. Также вырежьте круг небольшого размера из белой бумаги. Приклейте его на вершину красного треугольника, так чтобы получился помпон у колпака. Прищепки можно зацепить за одну веревку или по отдельности.

Новогодняя гирлянда из елочных игрушек

Стильная и простая гирлянда подойдет для украшения дома. Важно, чтобы она по цвету гармонировала с игрушками на елке.

Фото Сгенерировано с помощью нейросети Midjourney.

Вам понадобятся:

елочные игрушки в форме шара;

бечевка.

Как делать: