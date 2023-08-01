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Сегодня, 06:00

Как понять, что вы тратите время впустую: 5 признаков

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Юлия Керецман
Психолог
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Коллаж: рука с часами, висящими на пальце за веревочку
Фото istockphoto.com

В современном многозадачном обществе время — один из самых ценных ресурсов. Каждая минута, проведенная неэффективно, навсегда утрачена. Нередко мы тратим свое время на бесполезные и малозначительные занятия, что постепенно даже входит в привычку. Как понять, что вы тратите время впустую, рассказала бизнес-психолог Юлия Керецман.

5 признаков того, что вы тратите время впустую

Каждая минута имеет свою цену, поэтому успешным и богатым становится тот, кто умеет не тратить эту «валюту» попусту. Уложиться в 24 часа не так-то просто, особенно когда часть этого времени уходит на дела, которые вовсе не нужны и абсолютно для вас бесполезны.

Бесконечный скроллинг в социальных сетях

Социальные сети могут быть эффективным инструментом в умелых руках. Общение и получение информации — это главные их плюсы. Вместе с тем есть один большой существенный минус: социальные сети превратились в пожирателей времени.

Если вы часами листаете ленту новостей, прокручивая одну и ту же информацию и бесконечно любуясь котиками, это признак того, что вы тратите время впустую. Установите ограничение на время пребывания в социальных сетях, чтобы не дать им украсть ваш самый драгоценный ресурс.
Юлия Керецман
Психолог
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Отсутствие конкретных целей и планирования

Если у вас нет конкретных, ясных целей и планов на день (неделю, месяц, год и так далее), это может привести к его бесцельной трате. Ваше время поглотят мелкие, незначительные задачи.

Запланируйте задачи, установите приоритеты, распределите время и следуйте намеченному плану. Это поможет вам быть более организованным и использовать время продуктивно.
Юлия Керецман
Психолог
Девушка смотрит на часы на руке.
Фото wayhomestudio/Freepik

Прокрастинация

Если вы постоянно откладываете дела на потом, или, другими словами, прокрастинируете, — это еще один явный признак того, что ваше время уходит впустую. Прокрастинация лишает возможности сосредоточиться на важных задачах и откладывает достижение намеченных целей на неопределенное время, чаще всего отодвигая сроки до «никогда».

Попробуйте использовать техники борьбы с прокрастинацией. К примеру, метод Pomodoro, он же «метод помидора», при котором отрезки времени распределяются следующим образом: 25 минут работы, 5 минут отдыха. Он поможет вам более эффективно использовать время.
Юлия Керецман
Психолог

Чрезмерное увлечение телевизором и видеоиграми

Телевизор, сериалы в Сети, видеоигры и прочее иногда могут быть приятными способами провести время. Но чрезмерное увлечение подобными разлечениями в итоге просто «высосет» все ваше свободное время.

Если вы чувствуете, что проводите слишком много времени за развлечениями вроде видеоигр, сериалов, ток-шоу и тому подобного, попробуйте установить ограничения или заменить их более продуктивными хобби.
Юлия Керецман
Психолог

Чрезмерное обсуждение проблем

Обсуждение проблем и их анализ — иногда хороший способ найти решение. Если же это перерастает в постоянное бесконечное обсуждение без каких-либо конкретных действий, то становится неоправданной потерей времени. Стремитесь найти практические решения, не зацикливаясь долго на неудачах.

Мать и дочь разговаривают
Фото istockphoto.com

Как использовать свое время продуктивно

Умение эффективно использовать время — важный навык, который поможет достичь успеха во всех аспектах жизни. Чтобы максимально эффективно использовать свое время:

  • планируйте свой день — создавайте ежедневное расписание с персональными целями и задачами и следуйте ему, не забывая о возможных неожиданных ситуациях, которые могут изменить эти планы;

  • расставляйте приоритеты — первоочередно уделяйте внимание наиболее значимым делам, не погружайтесь в мелочи, которые могут отвлечь от главных целей;

  • избегайте отвлекающих факторов, к которым относятся мобильные телефоны, социальные сети, постоянные уведомления — постарайтесь минимизировать их влияние на вашу продуктивность и временно отключайте уведомления, когда занимаетесь важными задачами;

  • устанавливайте дедлайны — реальные сроки для выполнения задач, это поможет сфокусироваться на задачах и быть более эффективным;

  • делегируйте — если есть такая возможность, оставьте некоторые, менее значимые задачи другим людям, это поможет сосредоточиться на более важных вопросах и сэкономит время;

  • используйте перерывы с пользой, чтобы отдохнуть и восстановить энергию — вместо бесцельного скроллинга соцсетей сделайте короткую разминку или медитацию, чтобы вернуться к работе с чистой головой;

  • обучайтесь и развивайтесь — это залог личного и профессионального роста (изучайте новые навыки, читайте книги, участвуйте в вебинарах, общайтесь с экспертами в интересующих вас областях).


Не забывайте о ценности времени, но и не вводите себя в излишний стресс. Как вы потратите минуты вашей жизни — зависит только от вас.

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