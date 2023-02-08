Специалисты объяснили, с какого возраста детям можно и нужно изучать иностранный язык

Психолингвист, языковой коуч Екатерина Гайденко и филолог Николай Пронев эксклюзивно для «СЭ» рассказали, что возраст, в котором ребенку следует начинать изучение иностранного языка, будет зависеть от ряда причин. «Наиболее подходящий возраст — от 1,5 до 8,5 года. В этот период мозг и психика ребенка максимально открыты к освоению информации. Но в любом правиле есть исключения. Иногда изначально неспособные к языкам дети, повзрослев, осваивают несколько новых языков без особого труда», — пояснил Николай Пронев.

Важную роль в этом вопросе играют социальные условия, генетика, время, затраченное на изучение языка, мотивация, но главное — цели. Их может быть три основные. «Если вы хотите, чтобы ребенок осознанно говорил на языке, а занятия приравнивались к полноценному уроку, тогда это школьный возраст, примерно с 7-9 лет», — порекомендовала Екатерина Гайденко. Если цель — вырастить билингва (человека, свободно говорящего и думающего на двух языках), иностранный язык нужно вводить по специальной схеме. «В билингвизме нужно жить. То есть создаются такие условия, при которых нужно пользоваться постоянно двумя языками. Например, дома мы говорим на английском, а на улице, если мы живем в России, на русском. Или все говорят с ребенком на русском, а папа или мама на английском. Или 5 дней в неделю мы говорим на русском, а 2 дня на английском. Это уже не занятие, а проживание языка», — поделилась психолингвист. Принципиальной разницы в возрасте для таких занятий нет.

По словам Екатерины Гайденко, возможен еще один вариант изучения языка, когда это занятие превращается в хобби. «Здесь цель — не осознанность, а скорее полезное развлечение, хобби, как танцы, хоккей и прочее. Это просто развитие определенных навыков, например, памяти, и, конечно, социализация. Такое изучение языка можно начинать с 4-5 лет», — резюмировала Екатерина Гайденко.