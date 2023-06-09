Во сколько обойдется поездка в Таиланд летом-2023

Выбираете, куда отправиться в отпуск? Вариантов множество, и любимый многими россиянами Таиланд можно включить в список.

Рассказываем, почему низкий сезон тоже подходит для отдыха и как организовать поездку в один из популярных городов или курортов.

Правила въезда

Для путешествия в Таиланд вам понадобится загранпаспорт и в некоторых случаях виза.

Без визы на территории Таиланда можно находиться до 30 дней, в аэропорту вам просто поставят штамп о приезде. Если хотите остаться подольше, можно однократно продлить срок пребывания еще на семь дней (это стоит 4700 рублей) или выехать ненадолго из страны и вернуться, тогда 30 дней начнут отсчитывать снова.

Фото Freepik/prostooleh

Можно оформить визу типа TR — она однократная, ее дают на 60 дней с возможностью продления до 90 дней. Многоразовая виза METV выдается на шесть месяцев, для ее получения путешественник должен быть официально трудоустроен.

Туристическую страховку при въезде не требуют, но мы советуем все же заранее оформить полис, поскольку медицинские услуги в Таиланде очень дорогие.

Все коронавирусные ограничения для туристов сняты.

Как добраться

Большинство российских туристов для отдыха в Таиланде выбирают остров Пхукет или город Паттайю, но многих также привлекает Бангкок. Приятный бонус в том, что во все эти локации из России удобно лететь:

Москва — Бангкок — от 26 400 рублей в одну сторону. Прямой перелет займет 9 часов.

Москва — Пхукет — от 32 200 рублей в одну сторону. В пути без пересадок проведете 9 часов 45 минут.

Москва — Паттайя — от 40 000 рублей в одну сторону. Прямых рейсов из России в Паттайю нет, перелет с одной пересадкой займет примерно 15 часов.

Фото Global Look Press

Сколько стоит жилье

В каждом из популярных городов Таиланда огромное количество вариантов жилья: от апартаментов и гостевых домов до больших гостиниц. Привычных россиянам отелей, работающих по системе «Все включено», тут мало, чаще всего предлагают завтраки или полупансион. Выгоднее бронировать номер только с завтраком или вовсе без питания: на курортах много кафе, ужины и обеды в которых будут стоить дешевле, чем в отеле.

Так, номер в Бангкоке обойдется в среднем в 1800 рублей в сутки, в Паттайе можно найти отель за 1300 рублей, а на Пхукете ночь стоит порядка 2800 рублей.

Где отдыхать летом

Период с конца мая до середины октября в Таиланде считают низким сезоном: в это время высока вероятность дождей. Означает ли это, что летом на курортах страны делать нечего? Конечно же, нет.

Капризы погоды действительно случаются, но речь идет не о затяжных холодных серых дождях, а о кратковременных тропических ливнях, которые к тому же часто случаются ближе к вечеру или ночью. Больше всего дождливых дней, по статистике, на Пхукете, а вот в Паттайе их минимум, но везде вместо дискомфорта они приносят приятную прохладу. Все-таки лето в Таиланде — это в первую очередь жара около +30°С, высокая влажность и очень теплое море (средняя температура воды составляет +27°С).

Фото Global Look Press

Отдельным плюсом летнего сезона будут цены: многие путешественники в это время выбирают курорты на Средиземном и Черном морях, поэтому авиакомпании и отельеры снижают цены, а также придумывают для путешественников приятные акции и бонусы. Еда в кафе, фрукты на рынках и услуги в спа-салонах тоже стоят дешевле, чем в другое время года.

Паттайя

Это один из самых популярных у россиян тайских курортов: оживленный, шумный и сравнительно недорогой. Летом Паттайя менее многолюдна, чем зимой и весной. Море теплое, купаться можно, но возможны сильные волны. Из-за них вода становится грязнее, поэтому бывалые путешественники советуют отправляться на пляжи близлежащих островов, например на Ко-Лан.

Фото Global Look Press

Летняя погода располагает к экскурсиям и осмотру достопримечательностей, ведь находиться на улице довольно комфортно. Отправляйтесь в зоопарк Кхао-Кхео или дельфинарий, осмотрите миниатюры парка Мини-Сиам, проведите целый день в аквапарке Рамаяна. А вечером погуляйте по знаменитой пешеходной Walking Street (с английского так и переводится — пешеходная улица).

Пхукет

Еще одна популярная локация, которая привлекает туристов круглый год. Отдых на Пхукете очень разнообразный: можно снять простенькое бунгало на пляже и питаться местным стритфудом, а можно выбрать номер в шикарном отеле и каждый день ужинать в ресторане.

Пхукет особенно славится своей природой: тут и горы, и заповедники, и озера, и водопады. А еще множество смотровых площадок, с которых можно увидеть остров во всей красе и сделать потрясающие фото. И, конечно, пляжи: на западном и южном побережье их больше двадцати. Учтите только, что летом погода на острове непредсказуема и море часто штормит. Наиболее спокойной вода будет на пляжах Най Янг, Панва и Най Харн. При этом она везде теплая, около +30°С.

Фото Global Look Press

Волнующееся море привлекает серферов. Самые высокие волны летом ловят на западном побережье, там же есть неплохие школы серфинга, где поставят на доску даже новичков. А если купаться в море не хочется, отправляйтесь в огромный аквапарк Splash Jungle, где можно провести целый день.

Бангкок

Столица Таиланда — это не только перевалочный пункт на пути к островам и курортам, но и отличная локация для тех, кто приехал не на море, а за впечатлениями. В огромном современном мегаполисе много интересных достопримечательностей и классных развлечений. Можно изучать местную культуру, осматривая Королевский дворец, храм Лежащего Будды, храм Утренней Зари и храм Золотой Горы. А можно гулять по китайскому кварталу, провести целый день в аквариуме Siam Ocean World или зоопарке Dusit Zoo, посетить центр развлечений Dream World... Вариантов столько, что недели точно не хватит.

Фото Global Look Press

И, конечно, Бангкок понравится любителям шопинга: тут десятки торговых центров, где летом к тому же проходят распродажи. А еще в это время года в Бангкоке комфортнее все же под крышей: дожди идут часто, особенно в августе. Но в основном осадки выпадают ближе к вечеру и по ночам. Зато благодаря им в городе не так жарко, как весной.

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