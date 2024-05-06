Где посмотреть салют на 9 Мая в Санкт-Петербурге: лучшие локации

9 Мая традиционно считается одним из самых значимых дней для жителей России. Программа празднования каждый год становится все разнообразнее, но заканчивается этот день всегда грандиозным салютом. Разбираемся, какие смотровые площадки есть в Санкт-Петербурге в 2024 году и где можно провести праздничный вечер, наблюдая за искрящимися фейерверками.

Все репетиции парада, как и он сам, проходят в Петербурге в 10.00. А салют в честь Дня Победы озарит ночное небо Северной столицы в 22.00. К этому времени нужно успеть найти удобную локацию, чтобы насладиться видом и сделать яркие фотографии на память. Опаздывать не стоит: залпы будут длиться всего десять минут. Всего прозвучит около 1500 выстрелов.

Дворцовая набережная

Один из главных символов Санкт-Петербурга, конечно, не может остаться непричастным к празднованию 9 Мая. Несмотря на то что длина этой смотровой площадки простирается более чем на километр, удобные места тут стоит занимать заранее. Некоторые приходят к пространству от Фонтанки до Дворцового моста за несколько часов до начала представления. Если приехать заранее, можно встать у парапета, минуя основную толпу: такие места считаются самыми удобными.

Теплоход, идущий по Неве

Это, пожалуй, один из самых эффектных и в то же время самых экстремальных вариантов. Наблюдая за салютом с воды, вы окажетесь в самом центре событий: виду позавидуют даже те, кто успел занять самые выгодные места на смотровых площадках на суше. Но такое путешествие нужно подготовить заранее. Лучше приобрести билет заблаговременно, так как желающих никогда не бывает мало. Учитывайте, что помимо наблюдения за салютом прогулка на пароходе, скорее всего, будет сопровождаться полноценной экскурсией, поэтому лучше взять с собой теплые вещи.

Фото Павел Волков, Известия

Петропавловская крепость

Еще одна удачная площадка — старинная крепость в центральной части города. Место считается одним из самых выгодных: туристы особенно любят эту локацию, так как залпы запускаются прямо у стен постройки. Помимо салюта в вечернее время здесь можно полюбоваться иллюминацией, а также насладиться архитектурой всего комплекса. Хорошим решением будет дополнить вечер экскурсией.

Стрелка Васильевского острова

Лучшей точкой обзора на этой локации считается Биржевый сквер. Отсюда открывается прекрасный вид на небо над Невой. Также хорошими площадками станут Биржевой, Литейный и Троицкий мосты, которые находятся рядом. Но место придется занять заранее: если опоздать, то подход к парапету может стать задачей не из легких.

Приятный бонус: локация окружена историческими памятниками и значимыми для города постройками. Поэтому все желающие смогут продолжить яркий вечер, погрузившись в атмосферу ночного Петербурга.

Фото Интерпресс, Global Look Press

Leader Tower

Бизнес-центр в южной части города предлагает посетителям насладиться видом на праздничный салют на смотровой площадке, расположенной на высоте 140 метров. Здесь у вас точно получатся эффектные снимки: запечатлеть удастся не только фейерверк, но и панораму города. А если станет холодно, то от ветра можно будет в любой момент спрятаться в помещении.

Фото Сергей Михайличенко, Global Look Press

Этажи

Полюбившийся молодежи за большое количество аутентичных магазинчиков Лофт Проект Этажи также приглашает желающих полюбоваться вечерним праздничным салютом. Смотровая площадка расположена на крыше здания и оборудована лавочками, диванчиками и небольшими столиками. Здесь есть даже кафе. Вход сюда обойдется в 200 рублей, а площадка располагается на высоте чуть менее 30 метров.