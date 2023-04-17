Зоопсихолог объяснила, почему собака грызет все подряд, и что с этим делать

Зоопсихолог Дарья Нойкина поделилась с «СЭ» рекомендациями, которые помогут владельцам собак отучить своих питомцев грызть вещи. «Собакам свойственно пробовать все «на зубок» — так они познают мир. Но одно дело пробовать, а другое — систематически разносить квартиру. У такого поведения могут быть разные причины», — пояснила специалист. По ее словам, щенки чаще всего грызут все подряд при смене зубов. Это совершенно нормально в возрасте четырех-шести месяцев. «Пространство щенка нужно ограничить, убрать все опасные и легкодоступные предметы и обеспечить его достаточным количеством игрушек. В этом возрасте важно обучить собаку командам «Фу!» и «Нельзя!», чтобы избавить себя от проблем в будущем», — порекомендовала зоопсихолог.

Более взрослые питомцы могут уничтожать имущество по причине одиночества, скуки или стремления привлечь к себе внимание. «В первом случае собака испытывает стресс из-за разлуки с хозяином и, грызя вещи, пытается успокоиться. Здесь необходимо работать с так называемой «сепарационной тревогой», постепенно приучая собаку находиться в одиночестве», — объяснила Дарья Нойкина. Скука корректируется интересным занятием, например, нюхательным ковриком и автоматической бросалкой мячей. Если же причина в привлечении внимания, это говорит о том, что хозяин уделяет недостаточно времени питомцу.

Зоопсихолог отметила, что собака может грызть вещи, если ей не хватает физической активности. В таком случае нужно увеличить время прогулок и сделать их более динамичными. «Также собака может грызть все подряд, если в доме есть еще один питомец, который показал своим примером, что так «можно». Или хозяин сам дает на растерзание старые вещи, не осознавая, что для собаки нет разницы старые тапки или новые — она будет грызть любые», — предупредила эксперт.

Зоопсихолог подчеркнула, что наказывать животное, бить или ругать после совершения преступления, когда собака уже забыла, чем занималась, абсолютно бесполезно и неэффективно. «Для нее в этот момент вы — неадекватное существо, которое не понятно за что ругает, и в дальнейшем это обязательно негативно скажется на поведении питомца. Одернуть собаку можно только, если застали ее с поличным», — резюмировала Дарья Нойкина. Если самостоятельно решить проблему не удается, нужно обратиться к кинологу или зоопсихологу.

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