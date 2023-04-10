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Сегодня, 15:20

Зоопсихолог назвала топ-3 пород собак для охраны дома

Ольга Стрельникова
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Овчарка на прогулке с хозяйкой.
Фото Freepik/senivpetro

Зоопсихолог Дарья Нойкина рассказала «СЭ», какие породы собак лучше всего подходят для охраны дома. «Несмотря на то, что все собаки внимательны, умеют лаять и кусать, не каждая из них подойдет для охраны. Здесь к породе предъявляют такие требования, как высокая бдительность, активность, уравновешенность, высокий интеллект, способность к обучению и хорошие физические данные. Ведь охранная собака не только предупреждает об опасности, но и, при необходимости, атакует злоумышленника», — пояснила эксперт. Естественно, собака должна быть довольно крупная.

Среди охранных пород Дарья Нойкина выделила немецкую овчарку, ротвейлера и добермана. «Немецкая овчарка — это та порода, которая первая приходит на ум. Солидная, строгая, с сильных охранным инстинктом, которая, как будто не оставляет службу ни на минуту», — подчеркнула специалист. Немецкая овчарка обладает устойчивой психикой и легко обучается, благодаря чему эту породу используют в полиции по всему миру.

Ротвейлер — тоже крупная, серьезная порода. Ее, по словам зоопсихолога, рекомендуют заводить только опытным собаководам. «Здесь нужны спокойный и уверенный хозяин, так как собака чувствительна к эмоциям человека, и, конечно же, большая работа по воспитанию. Но взамен вы получите бесстрашного охранника, который остановит и грабителя, и медведя», — заявила Дарья Нойкина.

Закрывает тройку лидеров доберман. Эта порода обладает грозной внешностью и такой же репутацией. Одно только ее появление во дворе заставит испугаться. «Это сложная для новичков порода, которая требует временных и финансовых вложений. Но генетически в ней заложены отличные караульные и охранные качества», — подытожила специалист.

Ранее мы рассказывали, какие породы собак подойдут для семей с детьми.

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