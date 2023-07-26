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Сегодня, 14:20

Юлия Ковальчук рассказала о том, как справляется с усталостью

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Юлия Керецман
Психолог
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Юлия Ковальчук.
Фото Соцсети

25 июля в своем личном блоге в Instagram (*Компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации) Юлия Ковальчук, не так давно ставшая во второй раз мамой, поделилась тем, как справляется с этой ролью. «Сегодня на часик попросила отпустить меня поспать, итог — я благополучно выключила будильник, и будил меня уже громкий голос голодной Алисии», — не стала скрывать усталость и недосып певица.

Ранее, 13 марта, Юлия Керецман порекомендовала молодым мамам во избежание чрезмерной усталости следовать нескольким принципам. По словам специалиста, важно установить приоритеты и с их учетом организовать свое время. Также психолог посоветовала не бояться просить о помощи близких и находить время для себя, чтобы успевать делать все, что вашей душе угодно. Но самое главное — не сравнивать себя с другими. «Помните, что декретное время — это уникальный период в жизни мамы и ее малыша. Ваше благополучие и здоровье — ключевые факторы в воспитании здорового и счастливого ребенка», — заключила психолог.

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