Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
В Тюмени пройдут женский и детский забеги IRONLADY и STARKIDS
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:05

1 мин.

В Тюмени пройдут женский и детский забеги IRONLADY и STARKIDS

Мария Маковей
Автор
Женский забег IRONLADY TYUMEN 2024
Фото из социальных сетей IRONSTAR
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

16 июня в Тюмени впервые состоится женский забег IRONLADY TYUMEN 2024. Спортсменок ждет дистанция длиной 5 км, которая пройдет по живописной набережной реки Туры.

IRONLADY — это единственный забег для девушек от 14 лет, который объединяет спортсменок с разным уровнем подготовки и позволяет им стать частью большого праздника спорта IRONSTAR.

В Тюмени по традиции первыми на старт выйдут профессиональные спортсменки кластера «Элита», которые зададут настроение и вдохновят остальных участниц на спортивные достижения. Красивым завершением соревнования станут памятные медали на финише и цветы от организаторов.

Также в этот день пройдет самый веселый забег для детей STARKIDS TYMEN 2024. Юные любители бега в возрасте от 0 до 6 лет преодолеют дистанцию 500 м, а спортсмены постарше — от 7 до 12 лет — 1000 м. Самые маленькие атлеты смогут «пробежать» забег на руках у родителей или в коляске. Перед стартом всех участников ждет разминка вместе с аниматорами в костюмах популярных героев, а на финише — памятные медали.

Как правильно бегать. Как правильно бегать: основы грамотной техники для эффективной тренировки

Развлечения
0
Новости холдинга
Матвиенко указала на несостоятельность Макрона и Шольца как политиков после выборов в ЕП
Спаллетти запутал всех, в «скуадре адзурре» всего три легионера и настоящий лудоман. Что происходит в сборной Италии накануне Евро-2024
Результат выборов в ЕП назвали громкой пощечиной для правящей в Германии коалиции
В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания о мусоре
Читайте далее
Эксперт назвала сорт пионов, который несложно вырастить
Следующий материал
Эксперт назвала сорт пионов, который несложно вырастить

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
17:50
Эксперт назвала сорт пионов, который несложно вырастить
15:25
В Москве пройдет международный форум по нейронутрициологии
14:30
Роскачество озвучило главные предпочтения российских туристов за последний год
6 июн 16:15
Как отдыхают россияне в июне 2024 года: нерабочие и сокращенные дни
6 июн 13:45
Специалист рассказала, какая физическая подготовка понадобится для путешествия в Арктику