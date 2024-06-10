В Тюмени пройдут женский и детский забеги IRONLADY и STARKIDS

16 июня в Тюмени впервые состоится женский забег IRONLADY TYUMEN 2024. Спортсменок ждет дистанция длиной 5 км, которая пройдет по живописной набережной реки Туры.

IRONLADY — это единственный забег для девушек от 14 лет, который объединяет спортсменок с разным уровнем подготовки и позволяет им стать частью большого праздника спорта IRONSTAR.

В Тюмени по традиции первыми на старт выйдут профессиональные спортсменки кластера «Элита», которые зададут настроение и вдохновят остальных участниц на спортивные достижения. Красивым завершением соревнования станут памятные медали на финише и цветы от организаторов.

Также в этот день пройдет самый веселый забег для детей STARKIDS TYMEN 2024. Юные любители бега в возрасте от 0 до 6 лет преодолеют дистанцию 500 м, а спортсмены постарше — от 7 до 12 лет — 1000 м. Самые маленькие атлеты смогут «пробежать» забег на руках у родителей или в коляске. Перед стартом всех участников ждет разминка вместе с аниматорами в костюмах популярных героев, а на финише — памятные медали.