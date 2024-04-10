Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
В Швейцарии придумали систему защиты произведений искусства на основе ДНК
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:35

1 мин.

В Швейцарии придумали систему защиты произведений искусства на основе ДНК

Мария Маковей
Автор
Картинная галлерея
Фото syolacan/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Швейцарские ученые разработали новый способ молекулярного тестирования, который поможет доказать подлинность произведений искусства, а также защитить пароли от взламывания квантовыми компьютерами. Суть инновации в том, что данные не обрабатываются через арифметические операции, а сохраняются в виде ДНК. Об этом сообщили в Швейцарской высшей технической школе Цюриха.

Новый метод основан на пуле из 100 млн различных молекул ДНК. Каждая клетка содержит две секции с разной последовательностью строительных блоков ДНК — для входного и выходного значений. В пуле есть несколько сотен идентичных копий каждой из этих молекул ДНК. Владелец такого набора ДНК владеет и замком системы безопасности.

Например, имеется 10 копий одной картины, художник может нанести на каждую пул с шифром, то есть подмешать в краску ДНК, распылить ее на полотно или пометить ей определенный участок картины. Если владельцы этих картин в будущем захотят проверить их подлинность, им достаточно объединиться, согласовать ключ (выходное значение) и провести тест ДНК. Если тест выдаст одно и то же выходное значение для всех произведений искусства, то их можно считать подлинными.

Кроме того, инновацию можно использовать и для проверки оригинальности товаров, сырья, лекарств или косметики.

Как повысить работоспособность. 6 способов меньше уставать при высокой умственной нагрузке
Развлечения
0
Новости холдинга
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
dasdsadada
Последние новости
9 апр 17:10
Эксперт рассказал, как правильно чистить велосипед
8 апр 17:10
Эксперт объяснил, как выбрать подходящую медитацию
8 апр 14:15
В Москве откроют центры ментального здоровья
7 апр 15:30
Эксперт назвал стоимость бюджетного майского отдыха в Сочи
6 апр 11:30
Профессиональная парашютистка объяснила, как перебороть страх, что парашют унесет ветром
dasdsadada