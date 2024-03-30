Туроператоры увеличили ассортимент летних групповых туров в Европу

В 2024 году количество групповых экскурсионных туров в Европу существенно увеличилось по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Теперь путешественники в составе организованной группы могут посетить Венгрию, Испанию, Португалию, Швейцарию, Грецию и Австрию. Также есть возможность отправиться в несколько стран в рамках одного тура.

Объясняется расширение ассортимента групповых туров относительной стабильностью в вопросе выдачи шенгенских виз и постепенным восстановлением интереса туристов к поездкам в западные страны.