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Сегодня, 08:35

Руководитель турагентства рассказала, сколько стоит отель в Дубае

Мария Маковей
Автор
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Мужчина смотрит в окно.
Фото Eugeneonline/istockphoto.com

В беседе с «СЭ» руководитель туристического агентства GuruTuru Виктория Братухина рассказала о ценах на жилье в Дубае.

По ее словам, самый дешевый вариант — хостел. Его цена начинается от 600 рублей. Если вы хотите номер в отеле, то его стоимость будет зависеть от некоторых факторов.

К примеру, за номер на двоих в отеле с низкими оценками и неудобным расположением будьте готовы заплатить от 2500 рублей в сутки. Хорошие апартаменты с оценкой 8 и выше стоят почти в два раза больше — от 4000 рублей.

«Если вы планируете поездку в сезон, чтобы сэкономить, бронируйте отель за несколько месяцев, цены действительно будут самые лучшие», — советует эксперт.

Чтобы сэкономить, Виктория рекомендует бронировать отели в удаленных районах. А при поездках всей семьей рассматривать номера, где детей размещают бесплатно.


Несколько лайфхаков по практичному сбору вещей для отдыха от «СЭ».

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