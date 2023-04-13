Психолог рассказала, насколько уместна дружба на работе и в бизнесе

Бизнес-психолог и коуч Юлия Керецман эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как правильно выстраивать отношения с коллегами и партнерами, чтобы не навредить совместному делу. «Часто люди считают, что дружба с коллегами и профессиональные отношения — одно и то же. Но это не так, ведь дружба основана на тесных личных взаимоотношениях и доверии, а профессиональное сотрудничество — на стремлении к общему результату, взаимоуважении и создании благоприятной обстановки на рабочем месте», — пояснила специалист. Близкие дружеские отношения с коллегами, по ее словам, как минимум, могут привести к конфликтам интересов. «Возможно, в какой-то момент вы столкнетесь с ситуацией, когда придется принимать решения, которые не всегда будут устраивать ваших друзей-коллег. И тогда вы должны будете сделать выбор в их пользу или во благо интересов компании и своих должностных обязанностей», — предупредила Юлия Керецман.

Психолог также отметила, что дружеские отношения на работе могут нарушить конфиденциальность. «Когда вы с коллегами становитесь друзьями, волей-неволей начинаете обсуждать дела. В результате происходит утечка «внутренней» информации, что нередко оборачивается серьезными проблемами для компании», — рассказала эксперт.

Юлия Керецман подчеркнула, что вступая в дружеские отношения с коллегами или партнерами по бизнесу, необходимо осознавать, что вы рискуете нарушить субординацию на рабочем месте. «Вам может быть сложно критиковать своих друзей-коллег или требовать от них выполнения своих обязанностей, что в конце концов приведет к возникновению конфликта и неудовлетворенности с обеих сторон», — подметил она.

Чтобы грамотно выстраивать отношения на работе и в бизнесе, психолог порекомендовала уважать мнение и личное пространство коллег, прислушиваться к ним, не навязывать свое общение, соблюдать субординацию, избегать обсуждения личной жизни, сплетен и слухов на рабочем месте, не ссориться из-за мелочей и экологично воспринимать критику. «Сотрудничество — это необходимый элемент успешной командной работы. Поэтому крайне важно находить баланс между дружбой и профессиональными отношениями. Безусловно, нет ничего плохого в дружбе с коллегами, но только при условии, что на работе вы, в первую очередь, коллеги и профессиональные сотрудники», — резюмировала Юлия Керецман.

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