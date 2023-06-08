Психолог назвала книги для летнего детского чтения

Психолог и мама четверых детей Юлия Керецман рассказала «СЭ», какие книги полезно почитать ребенку на летних каникулах. «Лето — это время, когда дети могут отдохнуть от школьных забот. Книги могут стать полезным и интересным времяпровождением во время каникул, расширят воображение и увлекут в мир приключений. Но важно учесть, что для разного возраста будут интересны разные книги», — пояснила специалист.

Для детей 6-8 лет Юлия Керецман порекомендовала сказки Пушкина «О мертвой царевне и о семи богатырях» и «О царе Салтане...», книгу Петра Ершова «Конек-горбунок», Николая Носова «Мишкина каша», «Заплатка», «Фантазеры», басни Ивана Крылова «Лебедь, рак да щука», «Стрекоза и муравей», «Ворона и лисица», а также книгу «Приключения Петрова и Васечкина» Владимира Аленикова. «Эти книги, в большинстве своем, — классика. Они учат добру, справедливости, честности и дружбе, а также развивают воображение и творческое мышление», — отметила психолог.

Детям 9-11 лет, по словам Юлии Керецман, могут быть полезны и интересны следующие произведения: «Липунюшка» Льва Толстого, «Елка» Михаила Зощенко, «Честное слово» Льва Пантелеева, «Сказка о потерянном времени» Евгения Шварца, «Англичанин Павля» Владимира Драгунского. «Эти книги полны юмора и смешных ситуаций, помогают детям понять, что счастье может быть найдено в самых неожиданных местах, рассказывают о ценности времени, об ответственности. Они воспитывают доброту, смелость и настойчивость, учат выбирать между честностью и соблазнами легкого пути», — подчеркнула эксперт.

Для подростков 12-14 лет Юлия Керецман предложила «Мифы Древней Греции», «Кавказского пленника» Льва Толстого, «Мещерскую сторону» Константина Паустовского, «Детей подземелья» Владимира Короленко и «Трудный хлеб» Эдуарда Носова. «Эти удивительные истории развивают воображение и эмпатию, интерес к истории, понимание различных культур и социальных проблем таких, как бедность и неравенство, учат ценить природу и труд, вдохновляют на смелость и борьбу за свои права. Книги могут стать для ребенка источником вдохновения и стимулом для достижений, а также помочь ему разобраться в сложных аспектах мира вокруг», — подытожила психолог.

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