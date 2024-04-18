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Психолог назвала признаки созависимых отношений
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:10

1 мин.

Психолог назвала признаки созависимых отношений

Мария Маковей
Автор
Пара в ссоре
Фото evgenyatamanenko/istockphoto.com
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Медицинский психолог Ирина Бабкина считает, что один из признаков созависимых отношений — тотальный контроль, ревность и недоверие. Кроме того, созависимые партнеры боятся показать себя настоящими, думают, что из-за этого их бросят, передает «СЭ».

Также в созависимых отношениях может возникать чувство вины за то, что человек проводит время без партнера.

К еще одним признакам эксперт отнесла перекладывание ответственности, отсутствие личных границ, желание изменить партнера, манипуляции и скандалы.

«Созависимые люди не видят границ между собственной личностью и личностью партнера. Они хотят сформировать собственное «я» заведомо проигрышным способом — через «прилипание» к другому», — заключила врач.

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