Эксперт рассказал, как защитить смартфон от фишинговых программ и вирусов

Эксперт в области информационной безопасности Сергей Белов рассказал «СЭ», как защитить мобильный телефон от фишинговых программ и вирусов. «Эти советы помогут обезопасить ваши данные и личную информацию. Главное, не забывать их применять», — подчеркнул специалист.

Для начала он порекомендовал установить антивирусное приложение (например, Kaspersky Security for Mobile или Avast Antivirus & Security), которое помогает обнаруживать и удалять вредоносные программы. «Установите одно из них и регулярно обновляйте, чтобы быть защищенным от новых угроз», — подчеркнул эксперт. Также в регулярном обновлении нуждается операционная система и приложения, это помогает исключить уязвимости.

Сергей Белов напомнил, что загружать любые программы и приложения можно только из проверенных официальных источников, таких как Google Play Store для Android и App Store для iOS. Осторожнее следует быть с вложениями и ссылками в сообщениях. «Не открывайте подозрительные ссылки и вложения, особенно в сообщениях от незнакомых отправителей. Фишинговые атаки часто используются для обмана пользователей и получения их личной информации. Будьте особенно внимательны, прежде чем вводить свои учетные данные или раскрывать конфиденциальную информацию», — заявил специалист.

Кроме того, следует остерегаться открытых Wi-Fi сетей в общественных местах, важно регулярно создавать резервные копии данных, чтобы в случае атаки или потери устройства их можно было восстановить, и самое простое — использовать надежные, уникальные пароли и функцию блокировки экрана. «В конце концов можно применить функцию распознавания отпечатка пальца или сканирования лица, если они доступны на устройстве», — заключил Сергей Белов.

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