Появилось приложение, которое поможет наносить макияж слабовидящим людям
Компания по производству премиальных уходовых средств, парфюмерии и декоративной косметики Estee Lauder представила широкой публике голосового помощника для людей с нарушениями зрительной функции, в том числе полностью слепых. С помощью камеры искусственный интеллект сканирует лицо, оценивает аккуратность нанесения макияжа — равномерность косметики и ее границы.
По данным Estee Lauder в мире более 2 миллионов людей с ограничениями по зрению.
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