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Почему за рубежом нельзя пользоваться услугами чистильщиков обуви
Хобби и развлечения

14 февраля, 15:15

1 мин.

Эксперт объяснил, почему за рубежом не стоит пользоваться услугами чистильщиков обуви

Мария Маковей
Автор
Туфли на подставке у чистильщика обуви.
Фото SANALRENK/istockphoto.com
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Руководитель туристического агентства Виктория Братухина советует избегать чистильщиков обуви, которых можно встретить в некоторых иностранных городах, например, в Стамбуле.

По ее словам, стоимость их услуг необоснованно высокая. Кроме того, они обманывают наивных туристов — проходят мимо, «нечаянно» роняют свою щетку. Добродушный путешественник поднимает ее, чистильщик благодарно улыбается и начинает натирать ему обувь. А после настойчиво просит заплатить.

Эксперт рекомендует заранее почитать известные схемы «развода» туристов, чтобы узнать, как избежать обмана, сообщает «СЭ».

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