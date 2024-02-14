Эксперт объяснил, почему за рубежом не стоит пользоваться услугами чистильщиков обуви

Руководитель туристического агентства Виктория Братухина советует избегать чистильщиков обуви, которых можно встретить в некоторых иностранных городах, например, в Стамбуле.

По ее словам, стоимость их услуг необоснованно высокая. Кроме того, они обманывают наивных туристов — проходят мимо, «нечаянно» роняют свою щетку. Добродушный путешественник поднимает ее, чистильщик благодарно улыбается и начинает натирать ему обувь. А после настойчиво просит заплатить.

Эксперт рекомендует заранее почитать известные схемы «развода» туристов, чтобы узнать, как избежать обмана, сообщает «СЭ».