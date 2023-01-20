Опрос популярной социальной сети определил главные хобби россиян

Эксперты социальной сети «Одноклассники» провели опрос и выяснили, что больше всего жители России увлечены кулинарией — 36%. Результаты опроса представил портал«Лента.ру». Приготовление новых блюд и напитков, эксперименты со вкусами преимущественно интересны респондентам в возрасте 45-54 лет. Второе место по популярности среди хобби у россиян с 31% занял активный отдых и туризм — такое увлечение в большей степени оказалось свойственно прекрасной половине. Завершили рейтинг занятия спортом, их своим хобби признали 30% участников опроса, в возрасте от 18 до 24 лет.

Также выяснилось, что 42% россиян ищут единомышленников в своих увлечениях и в половине случаев находят их в социальных сетях. 21% респондентов все же предпочитает живое общение и находит его в различных кружках и секциях.