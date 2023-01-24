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Сегодня, 16:20

Специалист порекомендовала книги для детского чтения

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/pvproductions

Заведующая отделом обслуживания читателей Центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара Марина Молявина посоветовала родителям и их детям обратить внимание на популярные книги. Об этом рассказало издание «Учительская газета». Среди рекомендуемых к прочтению книг — сказки, увлекательная энциклопедия об опере и повесть о маме и дочке, которых затянули соцсети.

Подборку для малышей открывает книга Пэк Хины «Облачные булочки», которая научит их верить в волшебство и уметь его отыскивать. Книга Оливье Таллека «Это точно последняя» расскажет, о важности меры и умения ценить. Ребятам постарше будут интересны книги итальянского писателя Фульвио Томиццы «Переполох в опере», Микеле д'Иньяцио «Безработный Дед Мороз. Приключения под Новый год» и Александры Зайцевой «Я, не я, Жанна». Последняя посвещена актуальной теме социальных сетей.

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