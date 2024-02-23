Warner Bros. Discovery сообщил, когда выйдет сериал про Гарри Поттера
Руководитель Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав сообщил, что первый сезон сериала по «Гарри Поттеру» выйдет в 2026 году на стриминговом сервисе Max.
По его словам, последний фильм о юном волшебнике был снят более десяти лет назад, поэтому создателям не терпится поделиться новым видением знаменитой истории.
Заслав также рассказал, что несколько недель назад он встретился с писательницей Джоан Роулинг в Лондоне, чтобы обсудить будущий проект.
Известно, что у сериала будет семь сезонов — по каждой из книг. А главных персонажей сыграют новые актеры, которых не было в фильмах франшизы.
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