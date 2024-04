На музыкальной фестивале «Дикая Мята» выступят более 100 артистов

С 14 по 16 июня в поселке Бунырево Тульской области состоится мультиформатный музыкальный фестиваль «Дикая мята». Три дня меломаны со всей страны смогут наслаждаться хитами любимых исполнителей. Их ждет более 100 выступлений популярных артистов.

Так 14 июня на сцене с исключительным шоу выступит группа The Hatters. 15 июня кульминацией вечера станет выступление Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы» с программой «40 лет Nautilus Pompilius», для них это выступление на «Дикой мяте» станет первым. А закроет фестиваль группа Zoloto.

Также зрителей ждут еще две интересные фестивальные премьеры: выступление первой актрисы из космоса Юлии Пересильд и группы «Мандрагора», а также хиты от ска-бэнд из Мексики Out of Control Army.

Кроме того, для участников мероприятия будут работать шесть сцен, фудкорт, территория красоты и здоровья, детский сад, спортивные площадки и пр.

Line-up 2024: The Hatters: Big Show, Вячеслав Бутусов: 40 лет Nautilus Pompilius, Zoloto, Drummatix, Дайте танк (!), Green Apelsin, Хаски, Sati Ethnica, Базар, polnalyubvi, Нейромонах Феофан, Найк Борзов, Юлия Пересильд & Мандрагора, Антоха МС, лампабикт, План Ломоносова, СмешBand, Гудтаймс, Out Of Control Army (MX), Элли на маковом поле, нееет, ты что, Несладко, Oligarkh, Созвездие Отрезок, мытищи в огне, The Starkillers, Минаева, Tardigrade Inferno, Драгни, Обстоятельства, Билли Новик с песнями Егора Летова, Вадяра Блюз, Бонд с кнопкой, Levandowskiy & Sche, Soltwine, TMNV, Инкогнито, Xarista, Фанкин, Чемодан Гризли, Salvador, Blizkey, Лиза Матрешка, Gilead, ищикосьеву, black lama, ToT SamY, Terra, Breaking System, Moscow Klezmer Band, Пока Все Змеи Спят и многие другие.