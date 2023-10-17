На Малой арене ЦСКА пройдет матч-открытие хоккейной студенческой лиги

18 октября на Малой арене ЦСКА состоится матч звезд Московской студенческой хоккейной лиги.

Мероприятие проводит МСХЛ совместно с радио DFM. Зрителей ждет не только грандиозное спортивное событие, но и масштабное шоу с морем музыки.

«Мы хотим сделать студенческий спорт максимально популярным и, уверены, драйвовое, зажигательное радио DFM — это идеальное музыкальное сопровождение такого грандиозного молодежного события как матч звезд МСХЛ», — говорит управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Весь день 18 октября гостей матча будут сопровождать хиты и эксклюзивные миксы радио DFM. На сцене выступят популярные артисты. Кроме того, поклонники студенческого спорта смогут принять участие в розыгрыше подарков, который радио проведет в прямом эфире на арене.

«Мы готовим матч-открытие таким, чтобы он надолго остался в ваших сердцах!» — отмечает генеральный директор МСХЛ Дмитрий Кабаев.