Первый матч нового сезона студенческой хоккейной лиги состоялся в Москве

18 октября на Малой арене ЦСКА состоялось грандиозное открытие нового сезона Московской студенческой хоккейной лиги. Мероприятие стало настоящим праздником спорта и музыки благодаря поддержке радио DFM.

«Это потрясающее мероприятие! Мы внесли свою лепту в матч, предоставив музыкальную составляющую», — рассказал программный директор радио DFM Михаил Кортиков.

В первом матче нового сезона сошлись команды РЭУ им. Плеханова и МГТУ им. Баумана. В перерывах между периодами праздничное настроение создавала музыка радио DFM, а также выступление приглашенной звезды — певицы Ханны.

«Рады, что подарили праздник музыки и хоккея в такую мрачную погоду!» — поделился эмоциями генеральный директор МСХЛ Дмитрий Кабаев.

Первый матч нового сезона завершился победой команды РЭУ им. Плеханова.