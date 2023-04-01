Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби

Сегодня, 20:15

Эксперт рассказала, как одеваться полным одеваться стильно

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Полная красивая девушка.
Фото Freepik/asphotofamily

Стилист, эксперт по разработке личного стиля Мария Татарская эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как создать эффектный образ даже при наличии лишних килограммов. «Главное, помнить, что у каждой фигуры есть свои сильные стороны и нюансы. Даже полный человек может выглядеть стильно», — заверила специалист. По ее словам, для этого нужно первоначально составить список плюсов и минусов своей фигуры. «Обязательно включите туда как можно больше достоинств. Здесь могут быть кисти, руки, запястья, щиколотки, уши, шея, волосы», — пояснила стилист.

Далее Мария Татарская порекомендовала сделать акцент на достоинствах фигуры. «Выберите яркие серьги, чтобы подчеркнуть шею. Носите анклеты или обувь с ремешками, чтобы подчеркнуть щиколотки», — привела примеры выгодных решений для образа стилист.

Не переживайте, глядя на размер на бирке — важно, чтобы вещь села хорошо, смело пробуйте и сравнивайте разные размеры. Посадка зависит, в том числе, от материала и фасона. «Не обтягивайте зоны, которые хотите скрыть! Если у Вас объемные бедра — возьмите широкие брюки-палаццо, большая грудь — поможет рубашка свободного фасона. Запомните: между телом и одеждой должен быть воздух», — подытожила Мария Татарская.

Ранее мы рассказывали, какие цвета будут в тренде этой весной и летом.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Мода
Советы и рекомендации
1
0
Читайте также
Новый выпуск шоу «Что было дальше?» набрал более 13 млн просмотров за 8 часов
Наместника Киево-Печерской лавры Павла принудительно доставят в суд из больницы
Синоптик пообещал арктические вторжения в Москву в апреле
На Украине погиб осужденный за пытки жителей ЛНР националист
Популярное видео
«Ак Барс» — «Авангард»: серия начинается
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» предложил Хо-Сэнгу новый контракт
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
И снова СКА — ЦСКА
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — в «Магнитке»
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
ЦСКА: второй раунд — второй седьмой матч
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ученые выяснили, что растения подают «крик» при нехватке воды и стрессе
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости