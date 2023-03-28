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Сегодня, 22:30

Эксперт рассказала, какие цвета будут в тренде этой весной и летом

Ольга Стрельникова
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Девушка в золотом пиджаке.
Фото Freepik/halayalex

Писатель, историк моды Светлана Белошапкина эксклюзивно с «СЭ» поделилась наблюдениями относительно того, какие цвета будут актуальны в сезоне весна-лето-2023. «Главный тренд удивительно далек от реальности — это золото, серебро, металлик и пайетки в повседневных образах. Подиумы мировых столиц были переполнены золотистыми и серебристыми платьями, переливающимися на свету джемперами и юбками, топами и брюками а-ля «начищенные доспехи»», — заявила эксперт.

Также в числе непривычных для весенне-летнего сезона трендов Светлана Белошапкина отметила обилие черного и всех оттенков коричневого. По ее словам, дизайнеры предлагают носить черные кружевные платья и блузы, коричневые кожаные платья и юбки.

Особый тренд этого сезона — монохромные образы. «В коллекциях было совсем немного тканей с орнаментом. Самые популярные цвета: бескомпромиссный и очень красивый оттенок красного (яркий, почти алый), зеленый (цвета «молодой травы»), оттенок «незабудки» (смесь голубого и лавандового), солнечные оттенки (от ярко-желтого до огненно-оранжевого), а также приглушенный желтый или оттенок «сливочного масла»», — рассказала fashion-эксперт.

Выделила Светлана Белошапкина и неоновые оттенки. «Уже который сезон на пике моды тренды из 2000-х. Но в этот раз дизайнеры уделили особое внимание клубным 2000-м и актуальным тогда неоновым цветам — ядовито-зеленому, приторно-розовому и пронзительно-синему», — подчеркнула историк моды.

Не теряет популярности, по словам эксперта, и деним. В этом сезоне он выступает и как отдельный образ, и как цвет. «Джинсовая ткань с ног до головы — из денима отшили все, вплоть до топов, юбок, платьев, пальто. Дизайнеры предлагают носить как традиционный синий деним, так и вываренную до белизны джинсовую ткань или же состаренную, полинявшую до желтизны», — рассказала Светлана Белошапкина.

Популярными остаются лоскутная техника шитья пэчворк (выделяется на подиумах яркостью, креативностью и самобытностью), градиент, когда один цвет мягко переходит в другой (особенно красиво на трикотаже), и почти у всех топовых брендов присутствуют модели из ткани или кожи со змеиным принтом под питона, подытожила fashion-эксперт.

Ранее мы рассказывали, как правильно носить одежду из синтетики.

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Мода
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