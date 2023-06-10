Специалист рассказала, какие книги полезны для мозга
Психолог Анна Давыдова специально для «СЭ» рассказала, какие книги полезны для мозга. «Качественная художественная литература, прежде всего классическая, заставляющая думать, подходит для чтения лучше всего. Не стоит бояться перегрузить мозг избытком информации и читать только развлекательные посты в интернете», — заявила специалист.
Чтобы стимулировать мозг, Анна Давыдова порекомендовала читать книги разных жанров и тематик. Это может быть художественная литература, книги по саморазвитию, научно-популярные книги, биографии и даже исторические романы.
Что происходит с мозгом, если человек перестает читать книги, смотрите в полной версии материала в «СЭ».
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